В Ростове-на-Дону три района остались без воды

Аварийные бригады в Ростове-на-Дону 9 января 2026 года отключили холодную воду в трех районах. Работы связаны с устранением дефектов на водопроводных сетях. Жители переулков Университетского и Кировского, а также улиц Тельмана, Антенной, Днепропетровской, Малого зеленого кольца, Туполева, Светлой, Кропоткина, Салекамского, Профинтерна и Гаккеля остались без ресурса примерно до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила об этом в своем Telegram-канале. Она отметила, что бригады трудятся, чтобы быстро вернуть комфорт в дома. Контакт-центр Ростовводоканала принимает звонки по номеру 283-17-17 для актуальных сроков восстановления.

Авария произошла на фоне серии похожих инцидентов в начале января. 6 января порывы сетей оставили без воды центр Ростова: проспект Будённовский, улицы Города Волос, Островского, Лермонтовская, Большая Садовая, Социалистическая, Красных Зорь, Нижнебульварная и 7 февраля.

Ранее, 4 января, отключение затронуло центр: улицы Социалистическая, Темерницкая, переулки Братский и Доломановский. Водоснабжение вернули к 20:00. 3–4 января порывы в Александровке и у площади 2-й Пятилетки вывели из строя коммуникации для десятков домов на улицах Детская, Солидарности, Красная Звезда и других. Износ труб возрастом свыше 30 лет стал причиной, отметили в водоканале.

Ростовводоканал усилил дежурства после новогодних каникул. С 1 по 4 января зафиксировали аварии на улицах Шеболдаева, Нансена, Тоннельной и проспекте Королёва, а также в переулке Рязанском и на улице Дранко. Суточное потребление воды выросло на праздниках, что ускорило износ сетей.

В 2026 году Ростов уже столкнулся с 5 крупными отключениями за первые 9 дней. Общая протяженность изношенных труб в городе превышает 1000 км, по данным местных властей. Водоканал в 2025 году заменил 15 км сетей, но темпы ремонта не поспевают за авариями.

Власти обещают ускорить модернизацию. В 2026 году на замену труб в Ростовской области выделят 2 млрд руб. из бюджета. Ростовводоканал планирует обновить 20 км сетей в проблемных районах.

Станислав Маслаков