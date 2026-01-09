В Левенцовском районе Ростова-на-Дону восстановят освещение после жалоб жителей

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин дал поручение предприятию «Ростгорсвет» срочно восстановить уличное освещение на Левенцовке. Жители микрорайонов жалуются на темные улицы и дворы уже давно. Александр Скрябин лично отметил это в своем Telegram-канале 8 января 2026 года.

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Местные жители неоднократно обращались в администрацию с жалобами на неработающие фонари. Левенцовка страдает от отключений света из-за повреждений высоковольтных линий электропередачи. В декабре 2025 года энергетики уже ремонтировали ЛЭП в первом и третьем микрорайонах района. Тогда с 11:00 до 15:00 20 декабря вырубили свет на границе проспекта Солженицына, улиц Доватора, Еременко и переулка Гарнизонного. Аналогичные ремонты проводили и раньше — в июле 2025-го энергетики объявили массовые отключения для устранения аварий. Бомбардировки БПЛА усугубили ситуацию: после ночной атаки в конце 2025 года срочно чинили опору ЛЭП, из-за чего вечером выключили свет на весь район.

В 2025 году «Ростгорсвет» уже починил освещение по аналогичным жалобам ростовчан. Работники восстановили фонари на улицах Станиславского, Левобережной и Пушкинской. Они привели в порядок свет на Ворошиловском мосту, Набережной, в сквере имени 1-го Пионерского слета и парке «Левобережье». Сейчас энергетики заканчивают третий участок Левобережной. Они заменили поврежденные высоковольтные линии и старое оборудование.

Александр Скрябин напомнил о трехлетней муниципальной программе развития уличного освещения. В нее вошли 52 объекта по всему городу. Администрация корректирует план, чтобы учесть новые жалобы и приоритеты. Глава акцентировал внимание на внутриквартальных проездах и дворах Левенцовки. Город разрабатывает отдельную программу для остановочных комплексов — их приведут в порядок в 2026 году.

Станислав Маслаков