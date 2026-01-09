Отыграли, что смогли

В 2025 году произошла смена руководства футбольного клуба «Ростов», команду покинули несколько топовых игроков. Завершила свою карьеру капитан женского гандбольного клуба «Ростов-Дон», которая провела с командой 11 сезонов. ХК «Ростов» отказался от участия в Чемпионате России по хоккею. Кроме того, завершилась длившаяся несколько лет реконструкция ростовского Дворца спорта, а открытие после длительного обновления стадиона «Шахтер» перенесли с декабря прошлого года на весну нынешнего. Подборка наиболее важных спортивных событий 2025 года — в материале «Ъ-Ростов».



Суперфинал и смена курса

Одним из флагманских направлений спортивной жизни на Дону в 2025 году традиционно оставался футбол. Так, в первый день лета у ФК «Ростов» появился шанс завоевать трофей: «желто-синим» удалось выйти в Суперфинал Кубка России. В последний раз дончане становились победителем розыгрыша и обладателем Кубка в 2014 году, когда в Каспийске обыграли соперников из «Краснодара».

Важно отметить, что преддверием долгожданного для ростовского футбола события стало решение главного тренера «Ростова» покинуть команду. Валерий Карпин, совмещавший сразу два «тренерских мостика» — в ростовской команде и национальной сборной — объявил о решении за три дня до возобновления соревнований после зимней паузы. Его место занял главный аналитик команды Джонатан Альба — испанец, ранее не имевший опыта работы во главе тренерского штаба клуба. Под его управлением «Ростову» удалось не просто выйти в финал розыгрыша Кубка, но и одолеть московский «Спартак» в «полуфинальном» противостоянии.

Сам Суперфинал для «Ростова» против столичного ЦСКА, проходивший на стадионе «Лужники» в Москве, сложился не самым удачным образом. Хотя ростовчане оставили свои ворота неприкосновенными, самим забить им также не удалось. В серии пенальти сильнее оказались «армейцы». В итоге, в Российской Премьер-лиге «Ростов» занял восьмое место.

После завершения сезона болельщики задались вопросами о будущем клуба. Во время летнего трансферного окна многие лидеры «Ростова» покинули команду: защитник Максим Осипенко вслед за Данилом Глебовым и Валерием Карпиным присоединился к «Динамо», нападающий Николай Комличенко тоже переехал в Москву, но в «Локомотив». Последовали также и изменения в руководстве клуба. Должность генерального директора «Ростова» вместо Вадима Рыбакова занял Игорь Гончаров. Позднее команду покинул Виталий Кофанов, а в декабре полномочия президента «Ростова» сложил с себя Арташес Арутюнянц.

Традиционным для ростовского футбола остался и вопрос финансирования команды. В августе правительство Ростовской области заявило о планах выделить футбольному клубу безвозмездный грант в размере 750 млн руб. в 2026 году, сохранив объем поддержки на уровне предыдущих лет. Кроме того, в ноябре стало известно, что «Ростов» и входящее в «Группу Агроком» предприятие «Атлантис-Пак» возобновили сотрудничество.

Таким образом, 2025 год стал для «Ростова» финальной точкой вехи, к которой успели сильно привыкнуть болельщики, а также платформой для будущих реформ с новым руководством клуба и всей области.

Тем не менее единственным доподлинно явным направлением изменений в команде остается тренер — сразу после победы над казанским «Рубином» в заключительном матче первого круга сезона 2025/26 губернатор Дона Юрий Слюсарь объявил о продлении контракта клуба с Джонатаном Альбой.

Возвращение во дворец

Важным событием в спортивной жизни Дона по праву считается окончание масштабной реконструкции Дворца спорта в центре столицы региона. Ремонт объекта начали в декабре 2022 года. В полностью обновленном Дворце будут проводиться соревнования по гандболу, хоккею, баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, а также культурные и зрелищные мероприятия. В декабре в Ростове-на-Дону, на арене преображенного Дворца спорта состоялся турнир по смешанным единоборствам. Прилегающая зона вместит в себя парк, светомузыкальный пешеходный фонтан и даже экстрим-парк с скейт-площадкой, эйр-зоной и стрит-зоной, паркур-парком и двумя площадками для воркаута и кросфит зоной.

Больше всего открытия Дворца спорта в Ростове-на-Дону ждали гандбольные и хоккейные болельщики, для которых арена долгие годы является домашней площадкой. При этом гандболисткам «Ростов-Дона» удалось феерично отпраздновать возвращение: ростовчанки разгромили краснодарскую «Кубань» в матче второго тура женской Суперлиги со счетом 42:22.

Победа и прощание с капитаном

Ростовский гандбол в 2025 продолжил держать высокую планку. В Чемпионате России ростовчанкам удалось стать серебряными призерами. В решающем матче финальной серии турнира «Ростов-Дон» встретился в Москве с ЦСКА. Матч завершился в пользу хозяек со счетом 27:25. Игроки «Ростов-Дона» Кристина Кожокарь и Анастасия Рябцева были признаны лучшими игроками сезона-2024/25 по версии Федерации гандбола России.

Новый сезон донские гандболистки начали с победы. 30 августа ростовчанки вновь сразились со столичными соперницами из ЦСКА за Суперкубок России 2025. Матч, прошедший на волейбольной арене «Динамо», завершился победой «Ростов-Дона» со счетом 24:27.

Важным событием гандбольной жизни стало назначение Владлены Бобровниковой: бывшая участница «Ростов-Дона» возглавила комиссию спортсменов Олимпийского комитета России.

Одним из самых трогательных моментов стало объявление капитана команды Юлии Манагаровой о завершении профессиональной карьеры. Заслуженный мастер спорта провела с ГК «Ростов-Дон» 11 сезонов.

В розыгрыше чемпионата России ростовчанки занимают первую строчку турнирной таблице. В новом сезоне все матчи ГК «Ростов-Дон» завершались в его пользу.

Хоккей ушел с чемпионата

Хоккейный «Ростов» также провел первый с 2017 года матч во Дворце спорта. Однако на обновленной ледовой арене «кондорам» (эта хищная птица — эмблема ростовских хоккеистов) не удалось переиграть «Нефтехимик». Ранее домашней площадкой для игр в Ростове-на-Дону служила «Айс Арена» в Западном жилом массиве донской столицы. Болельщики хоккейного клуба записали видеообращение к губернатору Юрию Слюсарю с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. В обращении фанаты рассказали, что «Айс Арена» вмещает всего лишь 500 зрителей, тогда как Дворец спорта еще до ремонта вмещал в пять раз больше болельщиков.

Во Дворец спорта хоккейный клуб вернулся и даже провел там матч с «Нефтяником» из Альметьевска. Но уже в декабре «Ростов» объявил о том, что снимается с участия в Чемпионате Всероссийской хоккейной лиги, сославшись на отсутствие возможности финансирования в 2026 году со стороны министерства спорта Ростовской области. В розыгрыше чемпионата «Ростов» занимает последнюю строчку таблицы, имея на счету семь побед.

В правительстве региона прокомментировали сложившуюся ситуацию. По данным властей, минспорта в 2025 году из областного бюджета выделило ХК «Ростов» 150 млн руб., а до этого, с 2014 года по 2024-й, клубу было направлено около 750 млн руб.

В донском правительстве отметили, что ХК «Ростов» является полностью коммерческим клубом и содержится за счет средств его учредителя, может получать прибыль с продажи билетов, телевизионных прав, спонсорских контрактов и трансферов.

Баскетбол переехал на Кубань

В сентябре 2025 года профессиональный баскетбольный клуб «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону заключил соглашение с клубом «Локомотив-Кубань». Команда «Барс-РГЭУ» играет во второй по значимости лиге российского чемпионата. В течение лета-2025 донской клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, поставившими под угрозу его дальнейшее существование. По условиям достигнутого соглашения игроки, принадлежащие структуре клуба «Локомотив-Кубань», будут играть за ростовский коллектив, получая заработную плату от своего основного клуба. С октября матчи команды «Барс-РГЭУ» начали проводить в Краснодаре.

Открытие «Шахтера» перенесли

В конце 2025 года не состоялось открытие футбольного стадиона «Шахтер» в городе Шахты после завершения масштабной реконструкции, как было объявлено в августе. Это событие перенесли на весну 2026 года. По официальным сведениям, к концу года минувшего уровень готовности объекта превысил 70%.

На площадке уже завершили монтаж зрительских трибун, дренажных систем и инженерной инфраструктуры. Сейчас активно ведутся работы на южной трибуне, фасады здания подвергаются отделке, благоустроена прилегающая территория, начато устройство покрытия футбольного поля.

Ранее заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко утверждал, что реконструкция должна была завершиться до конца 2025 года. Однако процесс неоднократно откладывался. Стадион был закрыт на реставрационные работы еще в далеком 2006 году. Изначально предполагалось завершить все строительные мероприятия к ноябрю 2022 года, но компания-подрядчик два раза официально отодвигала сроки сдачи объекта. Так произошло и в этот раз.

Константин Соловьев