Реконструкцию стадиона в Шахтах завершат до конца 2025 года

В городе Шахты завершить реконструкцию стадиона «Шахтер» планируют до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко

Сейчас на объекте идет кирпичная кладка перегородок трибун, осуществляется устройство вентилируемого фасада и дренажной системы футбольного поля, ведутся штукатурные работы, монтаж сидений для зрителей на западной трибуне. Также рабочие занялись укладкой резинового покрытия и газона футбольного поля. Этот этап они планируют завершить в середине сентября.

Замгубернатора обратил внимание подрядчика на соблюдение сроков строительства. Объект должен быть сдан до конца 2025 года. Владимир Ревенко поручил региональному минстрою осуществлять постоянный контроль за ходом реконструкции стадиона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стадион закрыли на реконструкцию в 2006 году. В октябре 2024 года строительная готовность объекта составляла 63%. Его обновлением занимается ООО ГК «Альянс». Компания взяла на себя обязательства выполнить работы к ноябрю 2022 года, но дважды переносила сроки.

Наталья Белоштейн