Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшую гандболистку «Ростов-Дон» избрали главой комиссии спортсменов ОКР

Бывшую участницу гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлену Бобровкину назначили главой комиссии спортсменов олимпийского комитета России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Заместителем Бобровкиной выбрали олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

Владлену Бобровникову и Артура Далалояна также выдвинули для приема в члены ОКР в качестве представителей от спортсменов.

Мария Хоперская

Новости компаний Все