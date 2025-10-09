Бывшую гандболистку «Ростов-Дон» избрали главой комиссии спортсменов ОКР

Бывшую участницу гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлену Бобровкину назначили главой комиссии спортсменов олимпийского комитета России. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Заместителем Бобровкиной выбрали олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

Владлену Бобровникову и Артура Далалояна также выдвинули для приема в члены ОКР в качестве представителей от спортсменов.

Мария Хоперская