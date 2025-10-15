Президент ФК «Ростов» покинул свой пост

Арташес Арутюнянц снял с себя полномочия президента ФК «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

«Это решение было непростым, так как «Ростов» для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет. Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба»,— отметил в своем обращении к болельщикам господин Арутюнянц.

Имя нового руководителя ФК «Ростов» в пресс-службе не назвали.

Арташес Арутюнянц занимал пост президента клуба с 2017 года.

По данным портала kartoteka.ru, Арташес Арутюнянц владеет контрольным пакетом акций ООО «Лернако», которая на ряду с правительством Ростовской области входит в число учредителей ФК «Ростов». Кроме этого, экс-президент клуба был генеральным директором ООО «ПИК "Южный Регион"» и директором ООО ТПО «Доноптоторг». Обе компании ликвидированы.

Наталья Белоштейн