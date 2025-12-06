В обновленном Дворце спорта Ростова прошел турнир по смешанным единоборствам

В Ростове-на-Дону, на арене преображенного Дворца спорта, состоялся турнир по смешанным единоборствам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Вчера мы вместе главой Калмыкии, чемпионом по кикбоксингу Бату Хасиковым стали свидетелями настоящего спортивного праздника», — написал, в частности, глава Дона.

По словам Юрия Слюсаря, в турнире сражались девять спортсменов Ростовской области. На трибунах было более 3 тыс. зрителей.

В итоговом поединке победу одержал боец из Азова Андрей Гончаров. Глава региона поздравил азовчанина и подчеркнул, что его результат — это плод титанического труда и железной воли.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», основные работы по капремонту Дворца спорта, который шел несколько лет, были завершены в начале сентября. После модернизации вместимость здания превысила 4 тыс. мест. На фасаде установили мультимедийном экран. А к концу ноября завершили благоустройства прилегающей территории: создали сквер со светомузыкальным фонтаном, современным освещением и качелями в виде скамеек, оборудовали парковку для автомобилей. В планах - площадки для занятий уличными видами спорта.

В середине сентября в обновленном здании гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл краснодарскую «Кубань». Во Дворце спорта также будут проводиться соревнования по баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, хоккею и др. видам. Кроме того, площадка предназначена для проведения концертов и прочих культурно-массовых мероприятий.

Владимир Андреев