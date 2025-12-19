ХК «Ростов» снялся с чемпионата из-за отсутствия финансирования

Хоккейный клуб «Ростов» снялся с Чемпионата России по хоккею, сославшись на отсутствие возможности финансирования в 2026году министерством спорта Ростовской области. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба команды.

В 2015 году «кондоры» стали чемпионами Российской хоккейной лиги, а в 2017 и 2019 годах — чемпионами Первенства ВХЛ. С 2019 года клуб являлся постоянным участником Всероссийской хоккейной лиги. За время существования «Ростова» в клубе подготовили 35 мастеров спорта России, двух спортсменов Олимпийской сборной зимней универсиады.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что хоккейный клуб «Ростов» вернулся во Дворец спорта после его реконструкции.