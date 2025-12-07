ФК «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба продлил контракт с клубом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после победного матча над «Рубином».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Детали нового соглашения пока командой не раскрывались. Испанский специалист работал в системе «Ростова» сначала в качестве аналитика и помощника Валерия Карпина, а в феврале прошлого года стал и.о. главного тренера, а после возглавил клуб на постоянной основе.

После первого круга Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает 11 место с 18 очками.

Константин Соловьев