Главные новости за 6 января. Кубань, Крым, Адыгея

За прошедшие сутки специалисты полностью запитали объекты электроснабжения в Курганинском и Белореченском районах Краснодарского края. Сейчас аварийные бригады продолжают отрабатывать точечные заявки в ряде населенных пунктов.

В Адыгее с 6 января сняли режим ЧС, введенный из-за обильных снегопадов.

В Краснодаре 6 января планировали ограничить движение на участке ул. Комсомольской от проезда Подгорного до улицы Кирова. Причиной стало строительство ливневой канализации под автомобильной дорогой.

В ночь на 7 января трамваи, троллейбусы и автобусы в Краснодаре будут курсировать после полуночи. Для удобства горожан, посещающих праздничные богослужения, дежурный транспорт будет работать до 04:00 — 04:50.

Одиннадцать пассажирских поездов задержаны на срок до трех часов двадцати минут из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне «Евдаково — Сагуны» в Воронежской области. Среди задержанных — рейсы, следующих на курорты Краснодарского края: № 482 «Санкт-Петербург — Имеретинский курорт», № 312 «Воркута — Новороссийск», № 542 «Москва — Адлер» и № 216 «Барнаул — Адлер».

В ближайшие годы в Республике Крым планируется реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) общим объемом более 11 млн кв. м. Из общего объема жилая площадь составит более 8 млн кв. м.

Полиция Астаны возбудила дело в отношении граждан Казахстана, поддержавших в социальных сетях атаку беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.