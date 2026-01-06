Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре с 6 января ограничат движение на улице Комсомольской

В Краснодаре 6 января ограничат движение на участке ул. Комсомольской от проезда Подгорного до улицы Кирова. Причиной стало строительство ливневой канализации под автомобильной дорогой, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автовладельцам рекомендуют проявлять внимательность на данном участке и учитывать временные ограничения. Работы планируют завершить 7 января.

Ранее, с 1 января было частично перекрыто движение на ул. Московской и Солнечной из-за реконструкции канализационных сетей.

Анна Гречко

