В Краснодаре с 6 января ограничат движение на улице Комсомольской

В Краснодаре 6 января ограничат движение на участке ул. Комсомольской от проезда Подгорного до улицы Кирова. Причиной стало строительство ливневой канализации под автомобильной дорогой, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автовладельцам рекомендуют проявлять внимательность на данном участке и учитывать временные ограничения. Работы планируют завершить 7 января.

Ранее, с 1 января было частично перекрыто движение на ул. Московской и Солнечной из-за реконструкции канализационных сетей.

Анна Гречко