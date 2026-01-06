В Казахстане возбудили уголовное дело за одобрение атаки на инфраструктуру КТК
Полиция Астаны возбудила дело в отношении граждан Казахстана, поддержавших в социальных сетях атаку беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генпрокурор Казахстана Берик Асылов, уточняя, что поводом послужил запрос депутатов Мажилиса от партии «Аманат».
Фото: cpc.ru
Дело возбуждено по ст. 174 УК РК (разжигание национальной розни). Депутаты в своем обращении подчеркнули, что одобрение ударов по критически важной инфраструктуре наносит прямой ущерб национальным интересам.
Ранее, 29 ноября 2025 года, в результате атаки безэкипажных катеров в Новороссийске было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, что привело к остановке погрузочных операций и отводу танкеров. МИД Казахстана выразил официальный протест, квалифицировав инцидент как нападение на гражданский объект.