В Казахстане возбудили уголовное дело за одобрение атаки на инфраструктуру КТК

Полиция Астаны возбудила дело в отношении граждан Казахстана, поддержавших в социальных сетях атаку беспилотников на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил генпрокурор Казахстана Берик Асылов, уточняя, что поводом послужил запрос депутатов Мажилиса от партии «Аманат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Дело возбуждено по ст. 174 УК РК (разжигание национальной розни). Депутаты в своем обращении подчеркнули, что одобрение ударов по критически важной инфраструктуре наносит прямой ущерб национальным интересам.

Ранее, 29 ноября 2025 года, в результате атаки безэкипажных катеров в Новороссийске было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2, что привело к остановке погрузочных операций и отводу танкеров. МИД Казахстана выразил официальный протест, квалифицировав инцидент как нападение на гражданский объект.

Анна Гречко