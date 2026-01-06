В Адыгее с 6 января сняли режим ЧС, введенный из-за снегопадов

Оперативный штаб принял решение снять режим чрезвычайной ситуации в Адыгее с 6 января. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим ЧС был введен с 31 декабря 2025 года в шести муниципальных образованиях республики в связи с обильными снегопадами. Вчера, 5 января, в Адыгее подвели итоги работы оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды.

По словам главы региона, стабилизировать ситуацию удалось благодаря работе энергетиков, коммунальных служб, спасателей, органов власти и волонтеров. При этом восстановительные работы продолжатся до полного устранения аварий и подключения последнего абонента.

Администрации районов и поселений также сохранят усиленный режим работы до окончательногоз авершения всех мероприятий.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в поселке Восточном Белореченского района Кубани в трех домах из-за снега обрушились крыши. Без жилья остались 30 местных жителей.

Анна Гречко