На Кубани за сутки восстановили электроснабжение в домах 2,3 тысячи жителей

За прошедшие сутки специалисты полностью запитали объекты электроснабжения в Курганинском и Белореченском районах Краснодарского края. Сейчас аварийные бригады продолжают отрабатывать точечные заявки в ряде населенных пунктов, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По официальным данным, более 50 бригад задействованы в восстановительных работах на территории Апшеронского района и Туапсинского муниципального округа. В этих муниципалитетах без электричества остаются около 700 человек.

Как писал «Ъ-Кубань», масштабные отключения были вызваны обильными снегопадами, из-за которых в десяти поселениях Апшеронского района без энергоснабжения изначально оказались порядка 2 тыс. человек. В ночь на 5 января свет вернули в дома 4,3 тыс. жителей края.

Анна Гречко