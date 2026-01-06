В Крыму введут более 11 млн «квадратов» застройки по программе КРТ

В ближайшие годы в Республике Крым планируется реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) общим объемом более 11 млн кв. м. Из общего объема жилая площадь составит более 8 млн кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство жилищной политики и государственного строительного надзора.

По данным ведомства, общий градостроительный потенциал оценивается в 11 489,2 тыс. кв. м, из которых 8 452,8 тыс. кв. м приходится на жилье, а 3 045,4 тыс. кв. м — на нежилую застройку. Сейчас в республике реализуются 15 профильных проектов. Пять инициатив касаются нежилой застройки, по которым уже получено согласие инвесторов или приняты решения о включении в программу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму объем строительства недвижимости вырос на 30% к концу 2025 года.

Анна Гречко