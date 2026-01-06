Четыре поезда на курорты Кубани задерживаются из-за ЧП под Воронежем

Одиннадцать пассажирских поездов задержаны на срок до трех часов двадцати минут из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне «Евдаково — Сагуны» в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди задержанных — поезда, следующих на курорты Краснодарского края: № 482 «Санкт-Петербург — Имеретинский курорт», № 312 «Воркута — Новороссийск», № 542 «Москва — Адлер» и № 216 «Барнаул — Адлер».

Также остановлены составы № 20 «Москва — Ростов», № 113 «Краснодар — Москва», № 11 «Анапа — Москва», № 251 «Владикавказ — Санкт-Петербург», № 143 «Кисловодск — Москва», № 125 «Новороссийск — Москва» и № 6343 «Россошь — Лиски».

Инцидент произошел 6 января в 3:02. В результате аварии была нарушена целостность контактной сети, что привело к отключению электропитания на участке. Движение составов временно приостановили, на месте происшествия работает ремонтная бригада.

Информацию о фактическом расписании можно узнать в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании или по телефону 8-800-775-00-00, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.

Анна Гречко