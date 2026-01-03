Год для города

В Екатеринбурге в 2025 году продолжалось развитие городской среды — появился проект Главного парка, выбрали проект памятника режиссеру Алексею Балабанову и начали обсуждать реконструкцию ул. Вайнера. Какие еще проекты решили реализовать в Екатеринбурге — в подборке «Ъ-Урал».

Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация

В начале года ландшафтная компания Urban Green представила концепцию развития набережной Исети в районе ЦПКиО им. Маяковского, которую планирует реализовать девелопер Prinzip — он застраивает квартал рядом с этим местом.

В планах у компании создать первый в России зеленый мост, создать пешеходный тоннель под пер. Базовый, установить арт-объекты, организовать моторик-парк и «гостиницу для насекомых».

Подробнее о проекте — в материале «Надувная собака, отель для насекомых и граффити с пивом»

Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта

На Совете неравнодушных граждан рассмотрели концепцию реновации Верх-Исетского завода. Команда из УрГАХУ предложила создать в помещениях музейные пространства, а территорию благоустроить и создать на ней парк инновационных и аддитивных технологий.

Представители Совета, правда, отметили, что препятствием к реализации концепции может стать собственник территории.

Подробнее о концепции — в материале «Архитекторы подбираются к цехам»

Эскиз памятника Алексею Балабанову

Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Со второй попытки в мае завершился конкурс на лучший эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову. Победила работа Мейрама Баймуханова. Согласно проекту, режиссер сидит в пустом вагоне трамвая — это отсылка к сцене из его фильма «Брат».

Памятник установят у Свердловской киностудии в мае 2026 года, к 40-летию Свердловского рок-клуба.

Подробнее — в материале «Он сделал столько, что шагнул куда-то в вечность»

Проект пешеходного моста через Исеть и тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Фото: документация администрации Екатеринбурга

Госэкспертиза в 2025 году одобрила проект тоннеля под улицей Куйбышева. Тоннель объединит обновленную набережную Исети у «УГМК-Арены» и остальную часть набережной. Внутри тоннеля появится историческая информация на антивандальных стеклах с подсветкой с одной стороны тоннеля и панелях медного цвета — с другой. Пол сделают из гранита с антивандальным покрытием, на входах в тоннель появятся пандусы.

Проект благоустройства набережной реки Ольховка

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Проект благоустройства набережной рек Исети и Ольховки стал победителем в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», работы по проекту проспонсируют из федерального бюджета. В августе областное правительство заявило о планах расширить территорию благоустройства, добавив средства из областного бюджета. Береговую зону укрепят и увеличат зоны отдых, на набережной появятся спортивные площадки, а берега соединит новый пешеходный мост.

Проект сквера возле УрГЭУ и цирка

Фото: Проектная документация

В конце лета компания «Золотое яблоко» объявила, что вложит 150 млн руб. собственных средств в создание сквера возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и входа в метро на станции «Геологическая». Там появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон-фотозона. В ноябре первый этап благоустройства завершили: пешеходную зону обновили, а парковку и зеленую зону расширили.

Концепция Главного парка в центре Екатеринбурга

Фото: Мария Игнатова / Коммерсантъ

В центре Екатеринбурга возле Городского пруда разобьют Главный парк — такую концепцию представил девелопер Prinzip. Для этого парк стадиона «Динамо» объединят с Харитоновским садом, а возле ККТ «Космос» уберут проезжую часть, сделав ее пешеходной. В самом парке высадят больше зелени и обновят инфраструктуру.

Реализовать проекту планируют за 3-5 лет.

Подробнее о том, что появится в новом парке — в материале «Девелоперы открыли ОКНо»

В 2026 году в Екатеринбурге реконструируют улицу Вайнера. К проекту готова подключиться компания «Золотое Яблоко». На время ремонта с улицы уберут медиаэкран, однако затем его вернут и постараются встроить в новое окружение. «При разработке проекта реконструкции необходимо, чтобы он смотрелся очень гармонично, не как инородное тело»,— отметил градоначальник.

Анна Капустина