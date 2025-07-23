Госэкспертиза одобрила проект тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Управление госэкспертизы выдало положительное заключение по проекту строительства тоннеля под ул. Куйбышева и пешеходного моста в Екатеринбурге. Об этом сообщили на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект пешеходного моста через Исеть и тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Фото: документация администрации Екатеринбурга Проект пешеходного моста через Исеть и тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Фото: документация администрации Екатеринбурга

Напомним, мост и тоннель под ул. Куйбышева появятся со стороны цирка на обновленной набережной Исети, в тоннель можно будет спустится рядом с мостом. Длина планируемого тоннеля для пешеходов составит 87 м.

Внутри тоннеля, по данным управления госэкспертизы, появится историческая информация на антивандальных стеклах с подсветкой с одной стороны тоннеля и панелях медного цвета — с другой. Пол сделают из гранита с антивандальным покрытием, на входах в тоннель появятся пандусы.

Мост оградят закаленным стеклом с деревянными поручнями. Балки моста будут задекорированы под скамейки и обшиты деревянными элементами из лиственницы. В дизайне используют градиентные стеклянные панели.

На улице Куйбышева, согласно проекту, восстановят дорожное покрытие, тротуары и трамвайные пути. На время строительства перекроют участок от ул. 8 Марта до ул. Горького.

Анна Капустина