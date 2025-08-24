В Екатеринбурге благоустроят 31 тыс. кв. м набережной Ольховки

Площадь благоустройства набережной реки Ольховка в Екатеринбурге расширят с 21 тыс. кв. м до 31 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Он показал обновленную концепцию благоустройства пространства.

Береговую зону укрепят габионами — это сетки с каркасом из камней, которые помогут увеличить зоны для отдыха. На набережной появятся площадки для стритбола, воркаута и настольного тенниса. Рядом с ними проложат беговые и велосипедные дорожки. Длина беговых дорожек превысит 550 м, спортивная зона займет 503 кв. м.

Помимо этого, на набережной обустроят пешеходный мост, которого в этом месте раньше не было, смотровую площадку, теневой навес. Возле реки появятся пирсы и сад фитоцинтов.

В июне участок набережной рек Исети и Ольховки стал победителем в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». За его обновление проголосовали более 73 тыс. жителей города. Работы проспонсируют из средств федерального бюджета, они должны начаться в 2026 году.

Анна Капустина