Надувная собака, отель для насекомых и граффити с пивом

В Екатеринбурге представили концепцию развития набережной Исети в районе ЦПКиО им. Маяковского, которая предполагает обустройство четырех мостов через реку и подземного тоннеля в парк. Начальник департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов назвал проект интересным и амбициозным, сравнив с парком Зарядье в Москве. Тем не менее, члены совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга предположили, что создатели не до конца понимают сложность реализации задумки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация

В креативном кластере «Домна» презентовали концепцию развития набережной Исети между пер. Базовым и ул. Луганской. С проектом ознакомился совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга. Концепцию разработала ландшафтная компания Urban Green (организатор фестиваля «Атмофест» в Екатеринбурге) для застройщика Prinzip. Девелопер планирует построить жилой квартал у магазина «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен»). Там появится девять 32-этажных домов, в которых будут жить более 4 тыс. человек. Освоить территорию планируют в пять этапов, до 2043 года. Назвать сроки выполнения работ по благоустройству набережной в компании пока не готовы. Концепцию реализует сам девелопер.

Общая площадь территории благоустройства составит 33,7 тыс. кв. м. Планируется, что пользоваться ей в первую очередь будут жители комплекса. Вдоль набережной сделают деревянный настил. Пешеходная зона с пирсом займет 1,5 тыс. м. Она станет двухуровневой: на первом уровне будет организована зона тихого отдыха, второй отведут под велодорожки и скамейки.

На участке появится четыре моста через Исеть.

Зеленый мост станет первым в России — сейчас подобный есть в Сингапуре, рассказали авторы проекта.

На существующий мост по бокам нанесут облегченный грунтовый слой, чтобы там появилась аллея из деревьев. Рядом появятся две «игровых переправы». Одна и будет представлять из себя плот, который можно перемещать с помощью каната, и две пристани. Вторая будет выполнена в виде отдельно стоящих камней, по которым можно перебраться на другой берег. Для обитающих здесь уток будет обустроен плавучий домик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация

Во время обсуждения председатель совета Руслан Габдрахманов зачитал вопрос руководителя проектов ООО «ЭсЭндПи Ландшафтная архитектура» Артема Пискунова, отсутствующего на заседании. Господин Пискунов уточнил, какими нормами и регламентами руководствовались при создании такого проекта. Господин Фильченко ответил, что компания при создании проекта переправы руководствовалась «желанием создать альтернативный способ перехода через реку».

«В сентябре уровень воды был по щиколотку, соответственно, если положить плоские валуны, по ним можно будет перейти»,— сказал он.

К ЦПКиО им. Маяковского будет вести «проход под Базовым» — пешеходный тоннель, проходящий над рекой и под автомобильной дорогой. Внутри него будут граффити с изображением известных пивных этикеток Исетского пивзавода, который существовал в этом районе с начала XX века до 2004 года. В ходе обсуждения директор парка Павел Зубакин поблагодарил авторов концепции за эту идею, поскольку она перекликается с центральным входом в парк, к которому уже ведет подземный тоннель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация

В зоне набережной планируют высадить растения, которые по задумке должны очищать воду, грунт и воздух, рассказала руководитель отдела развития продукта Urban Green Ольга Новицкая.

Специально для этого создадут биоплато — небольшие водоемы, в которых с помощью растений и микроорганизмов вода будет очищаться, а затем возвращаться в реку.

Их общая площадь составит 1,2 тыс. кв. м. Помимо этого, высадка растений поможет создать барьер от шума и укрепить береговую линию с помощью корневых систем.

На территории появится самая большая в Екатеринбурге площадка для выгула собак общей площадью 3,3 тыс. кв. м. Ее разделят на две зоны: тренировочную площадку с тренажерами для животных и игровую зону для выгула питомцев. Создатели проекта выбрали оригинальные малые архитектурные формы: «гостиницу для насекомых» (небольшое строение с комфортными для насекомых условиями) и круглую смотровую площадку со скворечниками в центре. Они должны выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию для детей, помогая им ближе знакомиться с природой.

«В парке установим арт-объекты, например, надувная собака большого размера и уточка, которая служит скалодромом для детей. Эти объекты натолкнули нас на мысль создать "надувную" графику для айдентики парка»,— сказал господин Фильченко.

Для семейного отдыха создадут моторик-парк из натуральных материалов, в котором будут качели, горки и другие объекты.

Директор ООО «Институт комплексного проектирования "Атом"» Екатерина Спирина обратила внимание докладчиков на то, что в этой зоне размещаются очистные сооружения, которые будут мешать строительству заявленных объектов. Павел Фильченко сказал, что этот момент учтут и добавят в проект. Председатель совета, начальник департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов согласился, что проект нуждается в доработке как минимум по этой статье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация Проект набережной Исети в Базовом переулке между парком Лесоводов России и парком Маяковского

Фото: Проектная документация

Директор ЦПКиО им. Маяковского Павел Зубакин обратил внимание на то, что многие малые архитектурные формы и другие заложенные в концепт активности будут требовать больших ресурсов на поддержание.

Он поинтересовался, закладываются ли средства на это, как планируется обслуживать благоустроенную территорию. Павел Фильченко возразил, что обслуживать объекты достаточно легко, а все аттракционы в парке не механизированы и работают «на законах физики».

Помимо этого, члены совета обратили внимание авторов концепции на высокий риск подтоплений тоннеля, сложность с проведением к территории каких-либо коммуникаций, отсутствие в проекте камер видеонаблюдения, необходимость ежедневно следить за тем, чтобы аттракционы эксплуатировали безопасно.

Профессор кафедры ландшафтного строительства лесотехнического университета Людмила Аткина положительно оценила большое количество зелени в проекте, однако поставила под сомнение некоторые идеи. Она отметила, что создавать предусмотренные проектом зоны биоразнообразия в этом месте будет очень сложно. Например, деревья на зеленом мосту вполне вероятно не выдержат екатеринбургскую зиму. «У меня сложилось впечатление, что о сложности реализации таких моментов нет представления»,— сказала она.

Павел Зубакин, высказывая мнение о проекте, отметил, что он «вышел с московским флером». Ему возразил Руслан Габдрахманов:

«Павел сказал про московский флер, мне сразу же захотелось сказать, что мы создаем свою уральскую идентичность. Пусть москвичи приезжают в Екатеринбург, а не только мы будем ездить в парк Зарядье»,— сказал он, отметив, что проект получился «интересным и амбициозным».

Проект члены совета одобрили единогласно.

Анна Капустина