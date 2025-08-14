Денис Паслер поручил навести порядок на улице Вайнера в Екатеринбурге

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексе Орлову благоустроить улицу Вайнера и призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Вайнера

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Улица Вайнера

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Улица Вайнера — визитная карточка Екатеринбурга. К сожалению, я часто слышу жалобы на ее "убитое" состояние и небезопасность. Поручил главе города принять меры, чтобы эта часть города соответствовала всем стандартам главной пешеходной улицы столицы региона. Обсудили участие в проекте с собственниками "Золотого яблока", компания готова включиться в работу по благоустройству»,— сказал Денис Паслер.

Жители Екатеринбурга регулярно жалуются на запущенное состояние улицы Вайнера, поврежденную плитку и отсутствие освещения. Не всех устраивает и медиаэкран, который к 300-летию Екатеринбурга установила компания «Сима-ленд». Ранее на заседании заксобрания Свердловской области депутаты назвали улицу Вайнера одним из опасных мест в Екатеринбурге. По их данным, ее оккупировали подростки, которые совершают разные правонарушения. После этого МВД усилило патрулирование улицы Вайнера.

Полина Бабинцева