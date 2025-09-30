Девелоперы открыли ОКНо

В Свердловской области насчитывается более 1,7 тыс. объектов культурного наследия (ОКН), из них порядка 800 — в Екатеринбурге. В последние несколько лет к реставрации активно подключаются крупные застройщики. По их словам, это больше имиджевые, чем экономически выгодные проекты, поскольку реконструкция памятников архитектуры сопряжена с высокими инвестиционными вложениями и соблюдением жестких охранных регламентов.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Усадьбу добавят в парк

Одним из последних громких заявлений, касающихся ОКН, стало заявление про усадьбу Харитоновых — Расторгуевых с прилегающим парком. Усадьбу в центре Екатеринбурга, где размещаются городской дворец детского творчества и молодежи и управление Минкультуры РФ по УрФО, планируют перевести из федеральной собственности в ведение области или города. С этой инициативой выступил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Попытки «спустить» объект с федерального уровня были и раньше. Так, летом этого года Минкульт РФ отказался передавать в собственность Екатеринбурга усадьбу Харитоновых — Расторгуевых с прилегающим парком из-за потери доходов от арендных платежей. Вместо прямой передачи министерство предложило администрации Екатеринбурга рассмотреть вариант обмена усадьбы на другие здания, находящиеся в муниципальной собственности. В сентябре Денис Паслер заявил, что в течение нескольких месяцев будет сформирована «жесткая позиция» для переговоров, также он рассказал, что договорился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым перестать платить за аренду и содержание Харитоновского парка, что обходится городскому бюджету в 44 млн руб. в год.

Господин Паслер уверен, что объект может быть передан городу или области, когда собственники «увидят, что им придется потратить несколько сотен миллионов рублей на восстановление». «Написал в соответствующую структуру, пусть она посмотрит на содержание. Когда мы создадим условие для переговоров, тогда и будем разговаривать. До этого условий для переговоров никаких не было. Мы платили деньги исправно каждый год, приличные деньги, никто их не трогал, жили все счастливо, только нам всем это не нравится»,— заявлял глава региона Денис Паслер на заседании Совета неравнодушных горожан в сентябре.

Усадьба Харитоновых — Расторгуевых является на сегодня одним из самых значимых памятников архитектуры Екатеринбурга XVIII–XIX веков. Помимо нее, на территории Харитоновского парка площадью 7 га находятся пруд с насыпными островками и беседка-ротонда.

Сегодня девелоперы и представители власти вынашивают идею создать Главный парк, объединив парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом у старинной усадьбы. С таким предложением на заседании выступил глава компании Prinzip Геннадий Черных. По его словам, Харитоновский парк находится «в плачевном состоянии». «Можно потерять этот объект, или его восстановление будет стоить совершенно других денег. Нет цели обязательно передать парк городу или области. Нельзя сказать, что это бриллиант, который город пытается заполучить. Но зачастую такие ситуации не видны с федерального уровня. А важно ухаживать за памятником, потому что это отражается на всей городской среде»,— пояснил господин Черных. По его мнению, городу и области не хватает большого центрального парка, куда было бы легко добраться. «ЦПКиО этим запросам точно не отвечает: общественный транспорт там представлен не весь, туда не поедешь, кроме как в выходной день или специально под какое-то мероприятие. Если проект “Главный парк” будет запущен, то территория Харитоновского сада станет его доминантой»,— подчеркнул Геннадий Черных, добавив, что в оптимистичном прогнозе проект можно реализовать за 3–3,5 года, а в пессимистичном — за пять лет.

Что у территории есть потенциал, считает и заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. Он отметил, что содержание Харитоновского парка в ведении города или области станет «большой обязанностью». «Но это позволит реагировать на состояние парка, поскольку сейчас любое внедрение в федеральную собственность сопряжено с трудностями. Поэтому перевод парка в городскую или региональную собственность — положительное решение. Статус памятника от этого не изменится, требования для него будут такими же»,— прокомментировал господин Вяткин.

Имиджевая история

Независимо от того, в чьей собственности находится ОКН, его содержание всегда «накладно», напоминают эксперты. «Сложилась правильная тенденция передавать в долгосрочную аренду или продавать эти объекты частному бизнесу, который найдет им применение. Лучше, когда ОКН используется населением, когда это не закрытый клуб фирмы, а кафе или ресторан, или галерея»,— считает Михаил Вяткин. В девелоперской компании «Брусника» указали на важность интегрировать памятники архитектуры в современный городской ландшафт, поскольку иначе стоимость их реставрации будет ежегодно увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция дома Флоринского на ул. Сакко и Ванцетти, 69 в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди недавно завершенных проектов компании — «Дом Фомина» на ул. Розы Люксембург, 26, при реставрации которого сохранили кирпичную кладку конца XIX века. С 1 сентября в здании работает детский сад. В другом реконструированном здании, «Усадьбе Злоказова» (ул. Пролетарская, 3), девелопер планирует открыть начальную школу. «Открытие бизнеса в памятниках архитектуры — скорее имиджевый проект, поскольку привлечь арендаторов в ОКН — большая проблема. В связи с особенностями законодательства такие здания крайне сложно приспосабливать под современные нормы и давать комфортные условия для бизнеса. И стоит такое приспособление в 2–2,5 раза дороже нового строительства»,— прокомментировали в пресс-службе «Брусники».

В «Деловом доме на Архиерейской» реставрацию ОКН назвали «больше ответственной миссией, чем высоко маржинальным бизнесом», поскольку инвестиции, вложенные в такие объекты, окупаются лишь через 8–10 лет. За последние годы компания завершила реконструкцию дома Флоринского на ул. Сакко и Ванцетти, 69, где открылся ресторан, усадьбы ротмистра Переяславцева, ставшей «Дворцом бракосочетаний», и дома городского головы И. И. Симанова на ул. Попова, 4. Инвестиции в восстановление здания составили более 315 млн руб., его назначение пока не определено.

Гендиректор специализированного застройщика «Ривьера Инвест Екатеринбург» Валерий Малышев, говоря о выкупленном за 145 млн руб. здании бывшего Лесотехнического университета на Ленина, 79, отметил, что пока у компании нет понимания того, как будет реконструирован ОКН. «Здание абсолютно не восстанавливаемое, потому что оно было даже построено с нарушениями. Сейчас мы пытаемся выяснить, что это за объект, что и каким образом с ним можно сделать. Думаю, до конца 2025 года мы поймем наши возможности и затем приступим к реализации проекта»,— рассказал он. Другой объект, недавно приобретенный компанией,— здание на Гоголя, 50/Куйбышева, 65, где в 2026 году планируется открыть ресторан русской кухни «Малиновка».

Исторические сложности

Помимо высокой стоимости ревитализации, работа с ОКН связана с рядом сложностей, среди которых — «слишком жесткие охранные регламенты и обилие бюрократических процедур». В «Бруснике» считают, что эти требования не влияют на качество проектов, но серьезно задерживают их реализацию.

Валерий Малышев отметил, что не столько сама реставрация занимает много времени, как подготовка к ней. «Согласование всей документации происходит в федеральных органах в Москве, из-за чего все затягивается. Хотя почему бы просто не отдать нам этот проект? Мы же смотрим эскизы и видим хотя бы очертания прошлого облика здания. Компании могут сделать это все спокойно, а несколько этапов согласований отнимают очень много времени»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В отреставрированных ОКН часто открывают рестораны

Фото: Мария Кормаченко

Представители «Делового дома на Архиерейской» добавили, что ФЗ-№73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» — «возрастной» закон, который накладывает ограничения для реставраторов. В компании отметили, что работают над внедрением регионального стандарта по ОКН. «Регстандарт, который работает в других регионах, позволяет прозрачнее выстраивать работу с ОКН, получать меры господдержки. Сегодня в Свердловской области нет стимулирующих инструментов для инвесторов, желающих связать свою деятельность с исторической недвижимостью»,— прокомментировали в компании.

В марте власти Екатеринбурга заявили о создании карты, на которой обозначат памятники архитектуры и действующие для них ограничения. Проект реализуют совместно со свердловским управлением госохраны ОКН. Ожидается, что он поможет определить возможности работы с этими объектами. Ранее правительство Свердловской области заявляло о планах по созданию ведомственной информационной системы «Объекты культурного наследия Свердловской области». Система должна способствовать созданию ресурса для учета ОКН, выполнению государственных функций, услуг и выдаче заключений.

Восстановлению быть

Девелоперы и эксперты сходятся во мнении, что реконструировать ОКН «архиважно» для города. «Материальных благ от реставрации мы не получаем, поскольку в большинстве своем площадь объектов небольшая, по 300–400 кв. м. Это больше про эстетическую функцию для города, потому что памятники находятся на центральных гостевых маршрутах»,— подчеркнул Валерий Малышев.

В «Бруснике» рассказали, что в ближайшее время планируют закончить работу над двумя объектами — «Домом купца Сапожникова» на Горького, 49 и «Домом служащих электростанции» (Горького, 43б), входящим в состав ОКН регионального значения «Здания “Товарищества электрического освещения Андрей Елтышев и К°”». Как уточнили в компании, в обоих зданиях откроются рестораны. Помимо этого, продолжаются работы по восстановлению комплекса бывшей золотосплавной химической лаборатории (Горького, 15/Первомайская, 1), где разместятся бутик-отель, жилые помещения, городская гостиная с магазинами и кафе, а над ними — приватный двор-терраса. Также девелопер приступил к изучению двухэтажного дома купца Крутикова на Горького, 41, приобретенного в сентябре этого года за 50,79 млн руб.

Еще один ресторан планируют открыть в другом ОКН — старинной усадьбе Башуровой на ул. Хохрякова. Реставрацией усадьбы ХIХ века занимается «УГМК-Застройщик». До конца года здание восстановят в первоначальном виде с приспособлением его к современному использованию. «Проведем инженерные сети, прилегающую территорию благоустроим. Тут будет ресторан русской кухни на 200 посадочных мест»,— рассказали ранее в пресс-службе девелопера. Застройщик также готовится приступить к масштабным работам по реализации проекта на Уралмаше. Там планируется приспособить кузнечно-прессовый цех, который тоже является объектом культурного наследия,— на площади 12 тыс. кв. м хотят создать мультифункциональный центр с пространствами для проведения выставочных и деловых мероприятий, гастрономическими точками и прогулочной территорией.

В «Деловом доме на Архиерейской» отметили, что сейчас реставрируются такие объекты, как усадьба купчихи Бородиной, здание земской школы (ул. Добролюбова, 9а и 19а), усадьба купчихи Блохиной (ул. Декабристов, 34), «Первый дом купца Ошуркова» (ул. Чапаева, 8) и «Господский дом» на территории завода «Тонус» (ул. Розы Люксембург, 62). Также в компании заявили, что работают со зданием гостиницы «Исеть». Всего компания планирует инвестировать в восстановление и приспособление памятников архитектуры около 10 млрд руб.

Анастасия Таначева