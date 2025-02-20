Архитекторы подбираются к цехам

В четверг, 20 февраля, на площадке креативного кластера Л52 состоялось заседание Совета неравнодушных горожан, на котором главе города Алексею Орлову представили проект реновации Верх-Исетского металлургического завода. Разработчики из УрГАХУ предложили создать в цехах музейные пространства и благоустроить территорию. Мэр назвал идею «красивой», но заявил, что реализовать ее будет проблематично без участия собственника площадки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта

Презентация концепции реновации территории старого Верх-Исетского металлургического завода (ВИЗ) стала финальным вопросом повестки Совета неравнодушных горожан (официальное название — Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга). Инициаторами проекта выступили ректор УрГАХУ Александр Долгов и профессор университета Юрий Никифоров. Они предложили преобразовать территорию в региональный центр индустриального наследия Урала, реконструировав постройки и восстановив облик первого здания заводоуправления.

Вначале господин Долгов напомнил, что в 2026 году заводу исполнится 300 лет. «Эта территория чрезвычайно важна для Екатеринбурга, поэтому мы решили заняться этой проблематикой»,— пояснил Александр Долгов.

Верх-Исетский металлургический завод был создан в 1726 году по инициативе одного из основателей Екатеринбурга Вильгельма де Геннина и первоначально назывался Верх-Исетским казенным Цесаревны Анны железоделательным заводом. В 1804 году на заводе началось производство листового кровельного железа, которое позже использовалось при строительстве Нотр-Дам-де-Пари и здания английского парламента. В 1992 году на базе ВИЗа было создано ОАО «Верх-Исетский металлургический завод». В 1998 году из ОАО «ВИЗ» в отдельную структуру (ООО «ВИЗ-Сталь») было выведено основное производство — цех холодного проката, выпускающий трансформаторную сталь. В 2006 году сначала «ВИЗ-Сталь» перешла под контроль Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), а в 2008 году и ОАО «ВИЗ».

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Фото: Эскиз проекта Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта

Юрий Никифоров отметил, что исторический ансамбль ВИЗа является «одним из лучших произведений промышленного зодчества эпохи классицизма». «Проблема преобразования и сохранения индустриального наследия комплекса старого завода не решена до сих пор. Памятники архитектуры неоднократно перестраивались, многие из них сейчас в аварийном состоянии. Утрачены многие детали, элементы декора. Большинство концепций по его преобразованию превращают его то в бизнес-парк, то в парк-пространство»,— подчеркнул господин Никифоров. По его словам, реновация ВИЗа должна стать эталоном по реконструкции исторического наследия.

Концепция реновации ВИЗа, которую представили специалисты из УрГАХУ, предполагает четыре уровня:

музейно-образовательный (20 тыс. кв. м): воссоздание памятников архитектуры, здания заводоуправления, кричных цехов, доменного корпуса, плющильной фабрики;

макетный парк (45 тыс. кв. м): реконструкция здания шихтарника, сталеплавильного, прокатного цехов, создание интерактивных макетов с известными сохранившимися памятниками архитектуры;

парк инновационных и аддитивных технологий (50 тыс. кв. м): создание парка 3D-принтеров для производства макета и сторонних заказов на территории бывшего листопрокатного цеха (север площадки ВИЗа);

благоустройство и ландшафтная реконструкция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта Проект реновации Верх-Исетского металлургического завода, разработанный в УрГАХУ

Фото: Эскиз проекта

По словам господина Никифорова, благодаря этому проекту территория бывшего завода станет полифункциональным пространством.

Мэр Алексей Орлов назвал концепцию реновации территории завода «красивой».

Однако препятствием, по его мнению, может стать то, что у участка есть собственник. «С точки зрения концепции вы можете сделать все что угодно. Но с точки зрения собственности, обсуждать то, что не наше,— не знаю, насколько это корректно. Но поразмышлять, как это должно выглядеть и какие функции нести,— одна из задач нашего Совета»,— отметил господин Орлов, добавив, что, возможно, целесообразно понуждать собственников следить за состоянием объектов культурного наследия.

Анастасия Таначева