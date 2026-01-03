Черноземье под следствием

В 2025 году в регионах Черноземья, как и по всей стране, произошли громкие задержания высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей. Курскую и Тамбовскую области затронули наиболее громкие и до этого не встречавшиеся уголовные дела: обвиняемыми в коррупции в особо крупных размерах стали бывшие губернаторы — Алексей Смирнов и Максим Егоров. В остальных регионах на протяжении года под следствием оказывались чиновники и депутаты самых различных уровней: от представителей областных заксобраний, до членов муниципальных, от вице-губернаторов до заместителей руководителей министерств и управлений. «Ъ-Черноземье» вспоминает самые громкие уголовные дела прошедшего года.

Правоохранители Черноземья в 2025 году активизировали работу в коррупционных делах с высокопоставленными фигурантами

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В этом году в макрорегионе впервые прошли задержания людей, ранее занимавших посты губернаторов. Под стражей в Москве по ходатайствам центральных подразделений МВД и Следственного комитета оказались Алексей Смирнов и Максим Егоров, ранее занимавшие посты глав Курской и Тамбовской областей. Господина Смирнова обвинили в участии в растрате порядка 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на строительство линий обороны на границе с Украиной, и взятках, а господина Егорова — только в получении взяток на сумму более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) Оба обвиняемых незадолго до задержания неожиданно оставили свои посты, однако бэкграунд главы Курской области, продержавшегося в должности меньше года, был омрачен вторжением вооруженных сил Украины и протестами переселенцев. В данный момент известно, что Алексей Смирнов сотрудничает со следствием. Отношение к вине Максима Егорова, возглавлявшего Тамбовскую область в 2021-2024 годах, публично не раскрывалось.

Вместе с господином Смирновым по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов. Сейчас они вместе ожидают окончания следствия в СИЗО. В Курске при этом судят бывших топ-менеджеров областной корпорации развития, через которую финансировалась стройка. Бывший глава Владимир Лукин и его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов отрицают вину в растрате почти 153 млн руб. Бывший местный депутат Максим Васильев и глава подконтрольной ему компании-подрядчика Виталий Синьговский, признав вину, были осуждены за участие в этом преступлении на 5 лет 6 месяцев и на 4 года колонии общего режима соответственно. Известно, что описанные в уголовном деле обстоятельства происходили в конце 2022 и начале 2023 года, когда Курскую область возглавлял Роман Старовойт. В этом году после отставки с поста министра транспорта РФ и на фоне активных следственных действий по расследованию хищений он застрелился.

Коррупция при строительстве оборонительных сооружений, как считает следствие, происходила и в соседней с Курской Белгородской области. Там по обвинению в получении в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) был задержан Рустэм Зайнуллин, который в должности заместителя местного губернатора с 2022 года курировал имущественные и земельные отношения в регионе. Его этапировали в столицу, где впоследствии по ходатайству Следственного департамента МВД арестовали Алексея Сошникова, возглавлявшего управление капитального строительства Белгородской области (УКС) в 2021–2022 годах, а также руководителя подразделения планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларису Стрелецкую и замначальника одного из отделов Андрея Решетько. Все фигуранты дела на момент задержания не признавали вину.

В остальных регионах Черноземья в ушедшем году не было задержаний столь высокопоставленных чиновников исполнительных органов власти, однако под следствие попадали сотрудники ключевых областных подразделений и ведомств. Так, например, в Воронежской области по обвинению в мошенничестве были задержаны заместительницы министра жилищно-коммунального хозяйства Елена Евсюкова и Наталия Толчеева. В итоге их обвинили в злоупотреблениях полномочиями при исполнении госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). На момент задержания чиновницы вину отрицали.

Для Воронежской области знаковыми стали уголовные дела в отношении местных чиновников, связанных с различными крупными проектами реновации. Так, в прошедшем году под следствие попал бывший глава Борисоглебского района Андрей Пищугин. За превышение должностных полномочий при ремонте фасада драмтеатра он получил полтора года принудительных работ. Кроме того, под стражей по обвинению в мошенничестве на 37 млн руб. при реконструкции Петровской набережной оказались руководитель управления строительной политики облцентра Евгений Шишкин и глава муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким. Они отрицают вину в краже бюджетных средств.

Задержания в этом году затронули и представителей депутатского корпуса регионов Черноземья. В Воронежской области перед выборами в местную областную думу задержали главу сети «Русский аппетит» Андрей Прытыкина, заседавшего в парламенте от «Единой России». Ему ожидаемо вменили дачу взятки на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину перед выборами в 2020 году. Находящемуся под стражей предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

В соседней с Воронежской Липецкой области в этом году произошло задержание экс-спикера горсовета облцентра и гендиректора местного хладокомбината Александра Афанасьева. Его и бывшего военкома города, а ныне гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова местный Следственный комитет обвинил в обмане на 20 млн руб. основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова. Оба фигуранта дела находятся под стражей.

В другом регионе Черноземья Орловской области также в этом году реализовалось уголовное дело в отношении депутата местного областного парламента. По решению суда бывший представитель «Справедливой России» и руководитель Мценского завода по обработке цветных металлов Сергей Тушков был оштрафован на 3 млн руб. за попытку дать взятку сотруднику местного УФСБ.

Сергей Толмачев