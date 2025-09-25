Депутату орловского облсовета назначили 3 млн штрафа за взятку сотруднику ФСБ

Советский районный суд Орла приговорил к штрафу в 3,1 млн руб. депутата орловской областной думы Сергея Тушкова, который в сентябре прошлого года дал сотруднику УФСБ взятку в 80 тыс. руб. (ч. 3 ст. 291 УК РФ) за то, чтобы получить охраняемую законом информацию — детализацию звонков своей бывшей жены и бизнес-партнера Дианы Войны. Это следует из сообщения пресс-службы суда.

Суд назначил наказание в виде сорокакратной суммы взятки — 3,2 млн руб., — но смягчил его, так как задержанный в марте Сергей Тушков до мая находился под домашним арестом. Кроме того, конфискованы деньги, переданные в качестве взятки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергею Тушкову 50 лет. Он родился в городе Каменск-Уральский. В 1995 году окончил Каменск-Уральский политехнический колледж по специальности «Техник-механик», в 2003-м — Уральский государственный технический университет по специальности «Инженер-механик металлургических производств». В 1995–2001 годах работал слесарем-ремонтником на АО «Уральский алюминиевый завод» (ныне — филиал «РУСАЛ Урал»), в 2001–2007 годах — в «Трубной металлургической компании», где прошел путь от слесаря-ремонтника до руководителя ремонтной службы. После этого еще пять лет трудился главой отдела по развитию в «Металлокомплекте», с 2012 года руководит ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». В сентябре 2021 года был избран депутатом облсовета.

Одним из учредителей «Мценского завода по обработке цветных металлов» в прошлом была и госпожа Война.

В начале сентября Старооскольский горсуд Белгородской области признал главного инженера и начальника вагоноремонтного депо виновными в даче взятки и приговорил их к штрафам в 800 тыс. и 950 тыс. руб. соответственно.

Юрий Голубь