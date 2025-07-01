Чиновнику припомнили подрядчика

Белгородский облсуд оставил под стражей заместителя губернатора региона Рустэма Зайнуллина. Уже больше недели он находится в СИЗО по обвинению в хищении из бюджета 32 млн руб. при строительстве укреплений на границе с Украиной. Чиновник вину не признает и утверждает, что он никак не влиял на заключение и исполнение контрактов, а лишь порекомендовал подрядчика.

«Положительные характеристики» не помогли белгородскому вице-губернатору Рустэму Зайнуллину выйти из СИЗО

Фото: министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области

В понедельник, 30 июня, Белгородский областной суд отклонил апелляционную жалобу 48-летнего заместителя губернатора Рустэма Зайнуллина на заключение под стражу по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, арест чиновника в СИЗО до 20 августа оставлен в силе.

Рустэм Зайнуллин с начала 2022 года работает (в данный момент отстранен от должности) заместителем губернатора Белгородской области и курирует имущественные и земельные отношения в регионе. До приезда в регион он трудился в Удмуртии и Севастополе. В конце прошлого года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород». Более недели назад Свердловский райсуд Белгорода по ходатайству регионального УМВД заключил его под стражу. Ни в правоохранительных органах, ни в суде арест господина Зайнуллина не комментировали. Также по поводу претензий правоохранительных органов не высказывался и губернатор Вячеслав Гладков.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы господина Зайнуллина стало известно, что следствие обвиняет его в хищении с использованием служебного положения не менее 32 млн руб. бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на границе. РИА «Новости» со ссылкой на озвученные в суде материалы уточняет, что лично чиновник, по версии обвинения, мог получить долю в 4 млн руб.

Сам вице-губернатор не признает вину. Его защита настаивала на смягчении меры пресечения. Выступая в суде, Рустэм Зайнуллин заявил, что ему вменяется то, что он привел в местный минстрой и управление капстроительства подрядчика, недобросовестно исполнявшего контракт на строительство фортификационных сооружений. По его просьбе чиновник уточнял, погасит ли управление имевшуюся задолженность за работы. «Больше никаких материалов или свидетельских показаний о том, что я ему помогал и тем более имел какие-то отношения к деньгам, нет. Ни при заключении, ни при исполнении, ни при приемке работ, уважаемый суд, я никак не влиял на ситуацию. И не мог на нее влиять ни теоретически, ни практически»,— пояснил чиновник (цитата по Fonar.tv).

Адвокат Денис Рева на заседании отмечал наличие у своего доверителя троих детей, а также положительную характеристику с места работы, медаль за укрепление боевого содружества и почетную грамоту от Минобороны.

Управление МВД по Белгородской области активно расследует хищения при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной с начала этого года. В середине марта по ходатайству следствия в СИЗО был заключен директор и учредитель новосибирского ООО «Стройинвестрезерв» Сергей Петряков, которому вменяют хищение 11,6 млн руб. с помощью фиктивных документов. Через два месяца следствие попросило суд санкционировать обыск дома у министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной. И первая, и вторая инстанции не стали разрешать проведение следственных действий по месту жительства чиновницы.

В белгородском УМВД в ответ на официальный запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой раскрыть информацию о претензиях к должностным лицам правительства Белгородской области сказали, что информация об этом не подлежит разглашению.

Сергей Толмачев