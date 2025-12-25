Экс-главу Борисоглебска приговорили к принудительным работам за превышение полномочий

В Воронежской области Грибановский районный суд признал 53-летнего бывшего главу администрации Борисоглебского городского округа Андрея Пищугина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как рассказали в суде, ему назначено 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Пищугин

Как установлено в суде, в 2022 году Пищугин в целях скорейшего получения и освоения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ в местном драмтеатре потребовал от подчиненных исключить из аукционной документации сведения о статусе объекта культурного наследия у здания и требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры. В результате контракт на ремонт получил предприниматель, не имевший разрешения на работу с объектами культнаследия, а обязательства были исполнены некачественно. Вину экс-глава горокруга признал частично.

Как напомнили в областной прокуратуре, в мае этого года директор Борисоглебского драмтеатра Светлана Второва была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). С учетом апелляционного постановления Воронежского облсуда ей был назначен штраф в 70 тыс. руб.

Андрей Пищугин был назначен и.о. главы администрации Борисоглебска в марте 2016 года, в июне того же года он выиграл конкурс на эту должность. До этого руководил Воробьевским районом Воронежской области. В конце 2024-го Пищугин покинул пост в связи с переходом на работу в «коммерческие структуры».

Сергей Толмачев