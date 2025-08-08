«РусАп» лишился вкуса свободы

В Воронеже суд заключил под стражу владельца представленной в десятке регионов РФ сети фастфуда «Русский аппетит» и депутата облдумы Андрея Прытыкина. Предпринимателю вменяют в вину покушение на дачу взятки во время выборов в 2020 году. Следствие считает, что он передал 250 тыс. руб. действовавшему на тот момент главе управы за обеспечение победы на выборах. Сам господин Прытыкин не считает себя виновным и утверждает, что его арест приведет к потере 500 млн руб. налогов и остановке развития бизнеса на новых территориях, где его сеть представлена под брендом «Аппетит на Донбассе».

Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству регионального управления СКР заключил на два месяца под стражу председателя совета директоров группы компаний «Русский аппетит» и депутата Воронежской областной думы Андрея Прытыкина. Как рассказали “Ъ” в суде, мера пресечения ему избрана до 4 октября. В Следственном комитете не комментируют арест господина Прытыкина. По данным “Ъ”, ему вменяют в вину покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Андрею Прытыкину 58 лет. С 2000 года он владеет и руководит сетью фастфуда под названием «Русский аппетит», которую в народе называют «РусАп». Она была создана в Воронеже; помимо нескольких сотен ларьков, где продаются бутерброды, бургеры, хот-доги и другая готовая еда, в разное время в состав сети входили кафе и бары «Вермишель» и «Гвозди» и ресторан «Гулливер». Продукция сети изготавливается на собственном комбинате. С 2010-х годов «РусАп» активно развивал свое присутствие за пределами Воронежской области по программе франшизы. По собственным данным, сейчас сеть представлена в 11 регионах, в том числе в Москве, а в ее состав входит порядка 600 точек.

С 2015 года господин Прытыкин дважды избирался в Воронежскую областную думу от «Единой России». Второе избрание в парламент произошло со скандалом: после выборов 2020 года региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК). Как оказалось, действовавший на тот момент руководитель управы Коминтерновского района Воронежа Юрий Бавыкин и его заместительница Светлана Васькова брали с кандидатов в депутаты областной и городской думы деньги за обеспечение их победы, но ничего не делали.

Суд установил, что девять впоследствии успешно избранных депутатов перед голосованием дали чиновникам в общей сложности 7 млн руб. Бавыкин получил за это десять лет колонии, а Васькова — пять.

Во время разбирательства восемь депутатов признались, что платили сотрудникам управы деньги, опасаясь проигрыша на выборах. Сначала они проходили по делу как потерпевшие, но суд с них этот статус снял, объяснив, что он не дается лицам, передававшим деньги под влиянием обмана с формированием умысла на передачу взятки. Без статуса потерпевшего изначально был только Андрей Прытыкин. В отличие от своих коллег он не признался в передаче денег чиновникам управы.

Следствие считает, что за победу на выборах господин Прытыкин заплатил Бавыкину и Васьковой 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. В отношении бизнесмена сразу же был выделен материал по признакам дачи взятки, но решение по нему не принималось до последнего времени. Источник “Ъ” в правоохранительных органах объясняет, что следователи вернулись к материалам после того, как приговор Бавыкину и Васьковой в июле вступил в силу.

В суде господин Прытыкин неоднократно заявлял о своей невиновности и требовал признать его потерпевшим.

По подсчетам “Ъ”, только к концу 2024 года он предпринял 14 таких попыток, ходатайствуя в суд о назначении ему процессуального статуса.

Он объяснял, что ему в принципе не требовалось платить чиновникам деньги и его победа на выборах была предрешена. Бизнесмен был уверен в успехе, так как, по собственному признанию, в округе его «знала каждая собака», а на входящих в «РусАп» предприятиях трудились 1,5 тыс. человек.

Адвокат Андрея Прытыкина не ответил на просьбу “Ъ” прокомментировать арест предпринимателя. В последний раз “Ъ” наблюдал выступления господина Прытыкина и его защитника во время апелляционного рассмотрения приговора Юрия Бавыкина и Светланы Васьковой в июне этого года. Тогда предприниматель предупреждал судей, что его арест приведет к остановке развития бизнеса на новых территориях и потере порядка 500 млн руб. налогов в год.

По словам господина Прытыкина, к началу лета под брендом «Аппетит на Донбассе» появилось более 30 точек, а до конца года планировалось открыть еще 200. Воронежский областной суд оставил приговор в силе и отклонил прошение предпринимателя о наделении его статусом потерпевшего. В связи с угрозой уголовного преследования Андрей Прытыкин не выдвинулся на выборы нового созыва облдумы, которые состоятся в сентябре.

