Недоимка на вырост

Защитники бывшего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева и экс-военного комиссара города Олега Кузнецова обжаловали их заключение под стражу по делу о мошенничестве. Следствие считает, что они обманули основателя производящей детскую одежду группы компаний «НаследникЪ Выжанова» Андрея Выжанова, предложив ему за 20 млн руб. снизить недоимки по налогам, но ничего не сделали. Фигуранты дела не признают вину. Незадолго до возбуждения уголовного дела арбитражный суд утвердил мировое соглашение по спору на 10 млн руб. между компанией бывшего спикера и головным юрлицом холдинга «НаследникЪ Выжанова».

Бывший спикер липецкого горсовета отрицает свою вину, но скрываться от следствия и суда не намерен

Фото: Сергей Паршин

В Правобережный райсуд Липецка поступили апелляционные жалобы защиты экс-спикера горсовета и гендиректора местного хладокомбината Александра Афанасьева и бывшего военкома города, а ныне гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова. Материалы приняты к рассмотрению. Судя по картотеке Липецкого облсуда, в апелляционную инстанцию они пока не поступили.

Александра Афанасьева и Олега Кузнецова задержали в начале октября по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области 6 октября. Согласно материалам дела, опубликованным Правобережным райсудом, весной 2023 года Александр Афанасьев рассказал Олегу Кузнецову о проблеме бизнеса его знакомого депутата горсовета Андрея Выжанова. В структуре подконтрольной ему группы компаний «НаследникЪ Выжанова» по итогам налоговой проверки была выявлена недоимка по налогам.

Как считает следствие, господин Кузнецов пообещал коммерсанту за 20 млн руб. «оказать содействие в минимизации негативных последствий налоговой проверки».

В итоге необходимую сумму Андрей Выжанов передал тремя частями. Первые 10 млн руб. в присутствии Александра Афанасьева получило некое доверенное лицо Олега Кузнецова на территории хладокомбината в Липецке. Позже предприниматель передал бывшему военкому 5 млн руб. на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Меркулова, а потом оставшиеся 5 млн руб. на заправке Teboil на улице Петра Великого. Как считает следствие, деньгами Александр Афанасьев и Олег Кузнецов, а также неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

По ходатайству следствия Правобережный райсуд Липецка заключил обоих фигурантов дела под стражу до начала декабря. Защитники возражали против требований следствия.

Адвокат Александра Афанасьева Лариса Федюкина просила отправить своего доверителя под домашний арест, поскольку он трудоустроен, воспитывает троих малолетних детей и имеет требующее обследования заболевание. Кроме того, господин Афанасьев подтверждает свою причастность к указанным в деле событиям, но отрицает свою вину, а скрываться от следствия и суда не намерен. Несмотря на позицию защиты, суд посчитал, что, находясь на свободе, господин Афанасьев может скрыться от следствия или попробует воспрепятствовать производству по уголовному делу. Лариса Федюкина воздержалась от комментариев для «Ъ-Черноземье».

Мотивируя ходатайство о заключении под стражу Олега Кузнецова, следствие указывало, что тот является пенсионером военной службы и имеет обширные связи в правоохранительных и иных государственных структурах, что может помочь ему повлиять на ход расследования. Кроме того, незадолго до задержания он приобрел билеты на поезд в Сочи. Сам господин Кузнецов и его защитник Игорь Евсеев при избрании меры пресечения заявляли, что в материалах дела нет объективных доказательств его причастности к преступлению, а в Сочи он поехал с супругой в день ее рождения, что они делали на протяжении последних 10 лет. Также подозреваемый отмечал, что не знаком с потерпевшим и видел его дважды в жизни, причем один раз на очной ставке. Суд в итоге также не принял аргументы защиты.

Интересно, что Андрея Выжанова и Александра Афанасьева объединяет не только совместная работа в горсовете Липецка, который последний возглавлял в 2020–2022 годах. Так, в конце 2024-го основное юрлицо группы «НаследникЪ Выжанова» ООО «Теремок» подало в липецкий арбитраж иск о взыскании с возглавляемого господином Афанасьевым ООО «Хладокомбинат продторг» иск о взыскании почти 11,4 млн руб. долга. Требования были удовлетворены. Однако в начале этого года апелляционная инстанция отменила решение в связи с тем, что стороны заключили мировое соглашение. Сведений о ходе исполнения соглашений в картотеке суда нет.

После задержания господина Афанасьева липецкое издание Gorod48 со ссылкой на пресс-службу Липецкого хладокомбината сообщило, что тот еще в прошлом году перестал быть собственником или совладельцем предприятия. После его ареста на комбинате был назначенный временный директор. По данным Kartoteka.ru, Александр Афанасьев все еще является гендиректором предприятия. Ему также принадлежит 50% уставного капитала ООО «Хладокомбинат продторг», которое занимается торговлей замороженными пищевыми продуктами и зарегистрировано по адресу хладокомбината.

Владимир Зоркий