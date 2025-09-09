Белгородчина сдерживает газы

Как стало известно «Ъ-Черноземье», компания «Альтэнерго» (входит в подконтрольный «Русагро» холдинг «Агро-Белогорье») отказалась от реализации амбициозной программы по строительству в Белгородской области более 150 биогазовых электростанций стоимостью порядка 250 млрд руб. Была построена только одна пилотная станция. Проекты в сфере солнечной и ветряной генерации компания тоже постепенно сворачивает. Эксперты считают, что особенности законодательства и отсутствие интереса к «зеленой» энергетике со стороны местных и федеральных властей сдерживают «богатый потенциал» региона в сфере биоэнергетики, притом что другие возобновляемые источники малоэффективны в этой местности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Черноземье» генеральный директор ООО «Альтэнерго» Виктор Филатов, решение о закрытии проекта строительства биогазовых станций было принято в связи с «невозможностью реализовать его в текущих условиях». «Введение санкций увеличило стоимость оригинального оборудования в разы, а китайские аналоги имеют меньше часов наработки по сравнению с оригинальными,— поясняет господин Филатов.— При этом высокие ставки по кредитам и отсутствие программ субсидирования проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) сделало реализацию проекта на данный момент невозможной». По его словам, стоимость такого проекта сейчас может составить порядка 250 млрд руб.

Другие проекты компании — солнечный парк и ветряная электростанция, построенные в 2010 году,— тоже завершают свою деятельность. Пять ветрогенераторов общей мощностью 100 кВт компания продала дагестанской компании три года назад (юрлицо не разглашается). По словам господина Филатова, решение было принято после того, как у установки закончился эксплуатационный срок и затраты на обслуживание значительно выросли, приводя компанию к убыткам. Кроме того, он отметил, что в Белгородской области неподходящие погодные условия для использования ветроустановок. Срок эксплуатации еще одного объекта — солнечного парка — истекает 1 октября 2025 года. Господин Филатов подчеркнул, что дальнейшая судьба парка пока решается: «Мы делаем диагностику и по результатам обследования будем решать, как долго панели еще смогут проработать. Возможно, в дальнейшем их заменим на более современные».

Господин Филатов пояснил, что серьезное влияние на проекты компании также оказало законодательное ограничение сетей на приобретение альтернативной энергии в объеме не более 5% от общих сетевых потерь, которое создает проблемы при сбыте полученной энергии. Он подчеркнул, что Белгородская область обладает большим сырьевым потенциалом для биогазовых станций и в случае поддержки со стороны регионального и федерального правительств компания будет готова вернуться к проекту.

Изначально планы строительства 154 биогазовых электростанций в Белгородской области суммарной мощностью 223 МВт заявлялись компанией в 2014 году. Тогда речь шла об инвестициях в $1,8 млрд (64,8 млрд руб. на тот момент). Станции планировалось расположить в сельской местности вблизи крупных сельхозпроизводителей, которые могли предоставлять сырье — отходы животноводства от любого вида скота. По словам господина Филатова, разработанная программа была утверждена постановлением губернатора Белгородской области (на тот момент им был Евгений Савченко), однако затем влияние санкций и недостаток господдержки помешали реализации проекта.

При этом единственная построенная компанией в 2012 году биогазовая станция «Лучки» в Прохоровском районе области на 2,4 МВт была модернизирована в 2015 году до 3,6 МВт.

По данным Rusprofile, ООО «Альтэнерго» зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Основной вид деятельности — производство электроэнергии, получаемой из ВИЭ, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Виктор Филатов. 50% компании принадлежит Денису (Викторовичу) Филатову, еще 49% — ГК «Русагро» через ООО «ГК Агро-Белогорье», 1% — Людмиле Сергуновой через саратовское ООО «Деус». Выручка компании в 2024 году составила 255,5 млн руб., чистая прибыль — 58,6 млн руб. По собственным данным, в числе действующих проектов «Альтэнерго» — крупнейшая по мощности в РФ биогазовая станция «Лучки» в Прохоровском районе Белгородской области мощностью 3,6 МВт и солнечный парк в том же районе на 1 320 модулей суммарной мощностью 100 кВт.

На сегодняшний день в Черноземье, помимо «Лучков», построено две биогазовые станции. Одна из них — «Бойцуры» в одноименном селе Белгородской области мощностью 1 МВт — принадлежит ООО «Русьстройинвест» (учредители Юлиания Делава и Светлана Лукина). В качестве сырья на станции используются отходы свиноферм. Еще одна станция «Ворошнево» мощностью 1 МВт, которая перерабатывает смеси ила очистных сооружений и кукурузного силоса в биогаз, принадлежит ООО «Энергопарк» местной предпринимательницы Ольги Фоминой. Станция не работает с 2023 года по решению суда по иску комитета природных ресурсов Курской области о приостановлении деятельности в связи с отсутствием необходимых лицензий.

Обе они возведены белгородским ООО «Трансутилизация», планирующим строительство за 1 млрд руб. биогазовой станции на 3 МВт в Тамбовской области.

По данным Росстата, в 2024 году Белгородская область стала лидером РФ по производству скота и птицы на убой в живом весе (1,8 млн т), на втором и третьем месте — Воронежская и Курская области с результатами 680,7 тыс. т и 666,8 тыс. т соответственно. В Тамбовской области было произведено 653,4 тыс. т, в Липецкой — 415,9 тыс. т, в Орловской — 367,6 тыс. т. Данных по объему производства в Черноземье отходов животноводства, пригодных для переработки на биогазовых станциях, найти в открытом доступе «Ъ-Черноземье» не удалось.

Генеральный директор московского ОАО «Региональная энергетическая компания» (занимается торговлей электроэнергией, реализует комплексные решения в традиционной и альтернативной энергетике) Алексей Орехов считает, что ключевая проблема в использовании отходов животноводства для производства альтернативной энергии заключается в правовом регулировании.

«В законодательстве утилизация отходов разрешена только через ветеринарно-санитарные заводы. Возникает тонкая грань: часть отходов, пока они не признаны отходами, по документам считаются продуктом, требующим реализации и учета. Собственники часто не хотят признавать свои остатки отходами, чтобы избежать объемной документации и отчетности. Это сформировало целый клубок неразрешенных вопросов. Сама технология биогазовой переработки обладает большим потенциалом: она позволяет утилизировать отходы, производить энергию и получать ценное удобрение. Однако без четкого регулирования статуса сырья потенциал не может быть реализован в полной мере»,— пояснил эксперт.

Он добавил, что дополнительным барьером для развития биогазовых станций остается высокая стоимость оборудования, которое в России не производится из-за отсутствия широкого рынка.

Коммерческий директор ООО «Трансутилизация» Константин Присухин (ранее работал в «Альтэнерго») подтвердил системные трудности в реализации проектов в сфере альтернативной энергетики: «Капитальные затраты при строительстве биогазовых станций несильно выше, чем при возведении электростанций на природном газе или угле. Однако сложность заключается в нехватке господдержки, хотя во всем мире проекты возобновляемой энергии субсидируются. В России при этом сдерживающим фактором становятся ограничения у сетевых компаний по объему приобретения "зеленой" энергии на розничном рынке. Ситуацию могло бы изменить государственное стимулирование сельхозкомпаний к экологичной переработке отходов. Это бы создало устойчивый интерес со стороны агрохолдингов к строительству биогазовых станций».

При этом господин Присухин пояснил, что «Трансутилизация» реализует проекты биогазовых станций с использованием российского и китайского оборудования, что позволяет обойти проблему возросшей стоимости европейских комплектующих.

Ульяна Ларионова