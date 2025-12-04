Столичный «Треолан» взыскал с воронежской ГК «Квант» более $870 тыс.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного ООО «Треолан» (продавец программного обеспечения) к юрлицам ГК «Квант» (есть завод в Воронеже, его работа приостановлена) и солидарно взыскал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» $870 тыс. долга, неустоек и пени (почти 67 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). Решение опубликовано в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд постановил взыскать с компаний основной долг по договору займа в $500 тыс., проценты в размере $157 тыс. и неустойку за период с 10 января по 30 июня 2025 года в размере $216,5 тыс. Все суммы, выраженные в долларах США, подлежат пересчету по курсу ЦБ РФ на дату фактического возврата. Дополнительно ответчики обязаны возместить госпошлину в размере 817,7 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Треолан» было зарегистрировано в Москве в сентябре 2017 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля программным обеспечением. Уставный капитал — 1 млн руб. Учредителем выступает столичное же АО «Л-Х» (вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность, владельцы скрыты). Генеральный директор — Григорий Свердликов. 2024 год компания закончила с выручкой в 35,2 млрд руб. и чистой прибылью в 878,9 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 15,5 млрд руб. и 321,5 млн руб. ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2024 года выручка «Кванта» составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб. Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м. соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

В арбитражном суде Москвы с июня рассматривается банкротный иск от ООО «ДНС ритейл» к ООО «Квант». Следующее заседание по делу назначено на 16 февраля 2025 года.

Воронежский завод «Кванта» в апреле 2025 года приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis по всем диагоналям. Уточнялось, что во втором и третьем кварталах этого года возобновление производства не планируется. В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров с инвестициями на 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова