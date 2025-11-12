«Росатом» попал в штиль

Как стало известно «Ъ-Черноземье», «Росатом» отказался от амбициозных планов развивать ветрогенерацию в Воронежской области. Структура госкорпорации АО «Росатом возобновляемая энергия», заявившая в 2020 году о планах возвести ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 220 МВт за 26,5 млрд руб., так и не реализовала проект и «приостановила» его со ссылкой на «избыток энергии в регионе», где уже действует Нововоронежская АЭС. Эксперты сомневаются в прибыльности проектов ВЭС в области с учетом низкого показателя среднегодовой скорости ветра и дорогой логистики логистики лопастей генераторов.

Ветрогенерация сразу по нескольким причинам оказалась неактуальной для Воронежской области

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

О том, что «Росатом» приостановил реализацию проекта, «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Воронежской области и подтвердил глава Бобровского района Анатолий Балбеков. «Компания провела изыскательные работы, подобрала несколько участков, однако в итоге сделала вывод, что в регионе нет дефицита электричества. Поторопились с затратами на подготовительные мероприятия»,— пояснил господин Балбеков и добавил, что в районе потребляется большое количество энергии, в том числе тепличным комплексом «Воронежский».

В облправительстве подчеркнули, что «на данный момент проект отсутствует».

В пресс-службе «Росатома возобновляемой энергии» рассказали «Ъ-Черноземье», что в 2020-2021 годах компания осуществила подготовительные мероприятия: провела инженерные изыскания, разработала схему выдачи мощности, арендовала земельные участки для строительства. АО подтвердило «Ъ-Черноземье» приостановку проекта в связи с энергопрофицитом в регионе, однако пояснило, что «возобновление работ возможно в случае появления мощностей на дополнительных отборах, а также в случае возникновения дефицита электроэнергии». Источник «Ъ-Черноземье», близкий к компании, рассказал, что в планы «Росатома» до 2030 года входит реализация проектов ВЭС только в Ростовской области и в Приморье.

Развитие «зеленой энергетики» в России на оптовом рынке с 2013 года происходит через заключение договоров предоставления мощности ДПМ ВИЭ. Право на заключение таких поставок предоставляется только победителям конкурсных отборов, которые, в свою очередь, распределяются в энергодефицитные регионы на основе выделенных правительством РФ квот. В 2026–2028 годах такие конкурсы не будут проводиться на территории Воронежской области, с 2020-го по 2025 год регион также не фигурировал в отборах.

О возможном строительстве ВЭС в селе Сухая Березовка Бобровского района Воронежской области стало известно в октябре 2020 года. Тогда планировалось 4549564 возвести ветропарк на 88 установок, годовая выработка электроэнергии должна была составить 568,5 млн кВтч. Общий объем инвестиций оценивался в 26,5 млрд руб. Сроки реализации проекта не назывались.

По данным Rusprofile, АО «Росатом возобновляемая энергия» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 1,9 млрд руб. Гендиректор — Григорий Назаров. Выручка в 2024 году составила 5,7 млрд руб., убыток — 472,6 млн руб.

По собственным данным, в состав АО входит завод по производству узлов и агрегатов для ветряных установок в Волгодонске мощностью 120 турбин в год, а также операторы проектов по строительству и эксплуатации ВЭС АО «ВетроОГК», АО «ВетроОГК-2», АО «ВетроОГК-3». Большая часть проектов ВЭС компании реализована в Ставропольском крае — Кармалиновская, Медвеженская и Берестовская ВЭС (мощность всех 60 МВт), Труновская (95 МВт), Бондаревская (120 МВт) и Кочубеевская (210 МВт). Кроме того, компания построила ВЭС в Республике Адыгея (150 МВт) и в Ростовской области (120 МВт). Общая мощность ветроэлектростанций компании составляет 1 ГВт. В 2024 году началось строительство Новолакской ВЭС (300 МВт) в Республике Дагестан. Всего до 2028 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью свыше 2 ГВт. В черноземных регионах проектов у компании нет.

Эксперт в области энергетики, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления — филиала Президентской академии (РАНХиГС) Екатерина Авдеева считает, что погодные условия в Воронежской области препятствуют реализации: «Скорость ветра должна быть не ниже 4 м/с, тогда как в Воронежской области среднегодовые значения колеблются от 3,3 до 5,2 м/с». Кроме того, эксперт подчеркнула, что отдельным вызовом могла стать логистика.

«Для установки, демонтажа и последующей утилизации лопастей требуется решать крайне сложные транспортные задачи. Длина одной лопасти может достигать 90 м, вес — до 8 т»,— пояснила госпожа Авдеева.

«Рентабельность ВЭС в России традиционно ниже, чем АЭС, из-за более высокой капиталоемкости, затрат на обслуживание и природных условий — то есть недостаточной силы ветра в европейской части страны,— считает заместитель гендиректора консалтинговой компании "Юрэнергоконсалт" Лидия Серебрякова.— Кроме того, с вводом в эксплуатацию шестого и седьмого энергоблоков Нововоронежской регион стал производить примерно в два раза больше электроэнергии, чем потребляет сам, то есть создание новых генерирующих мощностей просто не имеет смысла c точки зрения обеспечения рынка предложением».

Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был пущен в 2016 году, седьмой — в 2019-м. Восьмой энергоблок НВ АЭС планируют построить и ввести в эксплуатацию до 2036 года.

По данным Системного оператора единой энергосистемы, на начало 2024 года суммарная мощность воронежских электростанций составила 29,3 МВтч в год, в том числе 26,9 МВтч производила Нововоронежская АЭС, еще 2,4 МВтч производили тепловые электростанции. При этом максимум потребления мощности энергосистемы составил 12,6 МВтч.

Ульяна Ларионова