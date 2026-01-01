Глава Крыма прокомментировал удар ВСУ по гостинице и кафе в Херсонской области

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родственникам 24 погибших при ударе беспилотников по гостинице и кафе в Херсонской области в новогоднюю ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«Кровавое преступление озверевших украинских нацистов в новогоднюю ночь: удар по мирным людям в Херсонской области. Десятки погибших и пострадавших. Нет слов, чтобы выразить нашу скорбь и боль»,— написал Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Господин Аксенов также заявил о готовности Крыма оказать необходимую поддержку жителям соседнего региона.

Ночью три украинских беспилотника ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, один из БПЛА был с зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо.

Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту гибели более 20 человек в Херсонской области из-за атаки ВСУ.

Наталья Решетняк