В Херсонской области при ударе БПЛА по гостинице погибли 24 человека

Ночью три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, пострадали более 50, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В числе погибших — ребенок. По словам губернатора, один из беспилотников был с зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо. Возникший на месте ЧП пожар потушили только под утро.

«Особый цинизм в том, что удар был нанесен после работы дрона-разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось»,— написал господин Сальдо в Telegram.