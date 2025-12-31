«Ъ Северо-Запад» дополнил заг-собрание
Выбираем лучший заголовок года
Редакция петербургского «Коммерсанта» предлагает читателям выбрать лучший заголовок за 2025 год. “Ъ” всегда славился своими заголовками: острые, провокационные, смешные, они были и остаются фишкой издания, фирменным элементом. А в свое время стали новым словом в российской медиасфере.
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
Про то, как в «Коммерсанте» создают заголовки к своим материалам, ходят легенды. Но никакого специального автора для этого в редакции нет: над заголовками журналисты думают сами, прибегают к помощи коллег и редакторов.
В 2013-м «Коммерсантъ» выпустил сборник лучших заголовков более чем за 20 лет существования: «Они сажались за родину», «Женщина с косой», «Янки грязи не боятся», «Free больше!», «Заслушанный артист», «Иск о защите "Челси"» и достоинства» и многие другие.
В 2025 году у «Ъ Северо-Запад» тоже было много отличных заголовков. Мы отобрали 10 фаворитов и предлагаем вам, нашим читателям, выбрать тройку лучших.
Голосование проходит на странице «Ъ Северо-Запад» «ВКонтакте»: отдать свой голос можно до старого Нового года, 13 января. Итоги народного голосования будут опубликованы на нашем сайте.
Вашему вниманию предлагается топ-10 2025 года:
«Михаил Иванович, сознайся»
Экс-депутату Глущенко запросили более двадцати лет строгого режима по делу о тройном убийстве на Кипре
https://www.kommersant.ru/doc/7445922
Андрей Кучеров, 23.01.2025
Хотите верфи, хотите — нет
ОСК нацелилась на модернизацию петербургских судостроительных заводов
https://www.kommersant.ru/doc/7461760
Владимир Колодчук, 30.01.2025
Он вам не Эдмон
Минкульт и КГИОП перепутали Дантесов в названии места дуэли Пушкина
https://www.kommersant.ru/doc/7498144
Дарья Астанина, Надежда Ярмула, 12.02.2025
Демьянова УК
Цены управляющих компаний за год выросли примерно на треть
https://www.kommersant.ru/doc/7711122
Артемий Чулков, 09.05.2025
«Сьон» — лучшее лекарство
ФК «Зенит» впервые за три года встретился с клубом из Западной Европы
https://www.kommersant.ru/doc/7873375
Кирилл Легков, 10.07.2025
До пятидесяти не наливать
В Петербурге вступил в силу закон, ужесточающий требования к реализации алкоголя
https://www.kommersant.ru/doc/8007113
Надежда Ярмула, 02.09.2025
Что дед проклятый нам готовит
Суррогатный алкоголь стал причиной смерти девятнадцати человек в Ленинградской области
https://www.kommersant.ru/doc/8076782
Андрей Кучеров, 26.09.2025
ЦУР не меня
СКР предъявил обвинение сотрудникам Смольного и депутату за растрату бюджета
https://www.kommersant.ru/doc/8117589
Полина Пучкова, 10.10.2025
Праздник урожая во дворце суда
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищениях в «Северной жемчужине»
https://www.kommersant.ru/doc/8229601
Андрей Кучеров, 25.11.2025
И рыбку съесть, и за стол переговоров сесть
Норвежская сторона отказалась от урегулирования проблемы с выловом трески в Баренцевом море
https://www.kommersant.ru/doc/8295533
Владимир Колодчук, 18.12.2025