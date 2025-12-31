«Ъ Северо-Запад» дополнил заг-собрание

Редакция петербургского «Коммерсанта» предлагает читателям выбрать лучший заголовок за 2025 год. “Ъ” всегда славился своими заголовками: острые, провокационные, смешные, они были и остаются фишкой издания, фирменным элементом. А в свое время стали новым словом в российской медиасфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Про то, как в «Коммерсанте» создают заголовки к своим материалам, ходят легенды. Но никакого специального автора для этого в редакции нет: над заголовками журналисты думают сами, прибегают к помощи коллег и редакторов.

В 2013-м «Коммерсантъ» выпустил сборник лучших заголовков более чем за 20 лет существования: «Они сажались за родину», «Женщина с косой», «Янки грязи не боятся», «Free больше!», «Заслушанный артист», «Иск о защите "Челси"» и достоинства» и многие другие.

В 2025 году у «Ъ Северо-Запад» тоже было много отличных заголовков. Мы отобрали 10 фаворитов и предлагаем вам, нашим читателям, выбрать тройку лучших.

Голосование проходит на странице «Ъ Северо-Запад» «ВКонтакте»: отдать свой голос можно до старого Нового года, 13 января. Итоги народного голосования будут опубликованы на нашем сайте.

Вашему вниманию предлагается топ-10 2025 года:

«Михаил Иванович, сознайся»

Экс-депутату Глущенко запросили более двадцати лет строгого режима по делу о тройном убийстве на Кипре

https://www.kommersant.ru/doc/7445922

Андрей Кучеров, 23.01.2025

Хотите верфи, хотите — нет

ОСК нацелилась на модернизацию петербургских судостроительных заводов

https://www.kommersant.ru/doc/7461760

Владимир Колодчук, 30.01.2025

Он вам не Эдмон

Минкульт и КГИОП перепутали Дантесов в названии места дуэли Пушкина

https://www.kommersant.ru/doc/7498144

Дарья Астанина, Надежда Ярмула, 12.02.2025

Демьянова УК

Цены управляющих компаний за год выросли примерно на треть

https://www.kommersant.ru/doc/7711122

Артемий Чулков, 09.05.2025

«Сьон» — лучшее лекарство

ФК «Зенит» впервые за три года встретился с клубом из Западной Европы

https://www.kommersant.ru/doc/7873375

Кирилл Легков, 10.07.2025

До пятидесяти не наливать

В Петербурге вступил в силу закон, ужесточающий требования к реализации алкоголя

https://www.kommersant.ru/doc/8007113

Надежда Ярмула, 02.09.2025

Что дед проклятый нам готовит

Суррогатный алкоголь стал причиной смерти девятнадцати человек в Ленинградской области

https://www.kommersant.ru/doc/8076782

Андрей Кучеров, 26.09.2025

ЦУР не меня

СКР предъявил обвинение сотрудникам Смольного и депутату за растрату бюджета

https://www.kommersant.ru/doc/8117589

Полина Пучкова, 10.10.2025

Праздник урожая во дворце суда

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищениях в «Северной жемчужине»

https://www.kommersant.ru/doc/8229601

Андрей Кучеров, 25.11.2025

И рыбку съесть, и за стол переговоров сесть

Норвежская сторона отказалась от урегулирования проблемы с выловом трески в Баренцевом море

https://www.kommersant.ru/doc/8295533

Владимир Колодчук, 18.12.2025

Собирал в течение года Андрей Цедрик, подготовила Надежда Ярмула