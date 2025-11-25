Праздник урожая во дворце суда

Генеральная прокуратура РФ направила в суд для рассмотрения по существу громкое уголовное дело о крупном хищении средств под видом сбора взносов у жителей садоводческого партнерства «Северная Жемчужина» в Ленобласти. По нему проходят 12 фигурантов, включая бывшего главу элитного поселка Андрея Кудрина. Дело было возбуждено еще в 2019 году, но долгое время не двигалось с мертвой точки. На это пеняли как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, так и адвокаты обвиняемых.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Кудрина, Вадима Русяева, Леонида Яицкого, Натальи Байковой, Леонида Листратенко, Кирилла Кудрина, Натальи Осовицкой, Натальи Мудровой, Татьяны Климиной, Валентины Малошенковой, Ольги Кирьяновой и Алексея Федорова. Примечательно, что последний был депортирован из Индонезии в Россию 30 апреля по линии Интерпола в апреле текущего года, в том числе по причине нарушения миграционного законодательства азиатского государства.

Все они обвиняются в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) садоводческого некоммерческого партнерства (СНП — форма организации загородного поселка, не имеющего статуса населенного пункта) «Северная Жемчужина» под Сертолово. Материалы были направлены во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

С 2011 года по 2022-й фигуранты, по версии следствия, переводили деньги жителей СНП на счета индивидуальных предпринимателей, в том числе главы садоводства и бывшего адвоката Андрея Кудрина. Средства, сказано в материалах дела, также перечислялись на подконтрольные компании: «СК Стройинжиниринг Северо-Запад», «Строительно-инвестиционная группа Капитал-Инвест» и «Электрон-Строй».

Основанием, как полагают в правоохранительных органах, являлись фиктивные договоры оказания услуг, акты выполненных работ и платежные поручения. Общая сумма ущерба превысила 318 млн рублей.

После этого, говорится в сообщении надзорного органа, в период с 12 апреля 2012 по 15 июня 2023 года обвиняемые якобы обналичили 96,1 млн рублей в Петербурге и области путем их перевода на счета аффилированных фирм-однодневок и личные карты соучастников.

Жители коттеджного поселка, который считается элитным, несколько лет назад обвинили управляющего «Северной Жемчужины» в поборах под видом благоустройства территории. При этом несколько фигурантов, как ранее рассказывал “Ъ”, свою вину признали и даже погасили предъявленный им ущерб. Однако господа Кудрин и Русяев (экс-член правления партнерства) все обвинения отрицают. Также граждане жаловались, что их оставили без доступа на общие собрания, лишив права участвовать в выборах членов правления.

Полноценного разбирательства деятельности руководства СНП они не могли добиться на протяжении пяти лет: дела в отношении Андрея Кудрина то возбуждались, то закрывались, пока дачники наконец не попали на прием лично к председателю СКР Александру Бастрыкину. С его подачи расследование возобновил центральный аппарат комитета.

ГСУ СКР отчиталось о завершении расследования еще в конце 2024 года.

Тем не менее представляющий интересы экс-главы элитного поселка адвокат Денис Лактионов в разговоре с “Ъ” посетовал, что ознакомление с материалами затягивается, так как следствие, по его мнению, не справляется со своей работой. Тогда защитник дал прогноз, что дело поступит в суд не раньше апреля 2025 года.

Андрей Кучеров