«Зенит» разгромил в товарищеском матче, прошедшем на «Газпром Арене», швейцарский «Сьон» со счетом 5:2. Особенно веселым получился второй тайм, когда на поле вышел резервный состав петербургской команды. В нем блеснул 17-летний форвард Вадим Шилов, которого уже называют «новым Аршавиным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу.«Зенит» — «Сьон». Нума Лаванши («Сьон») и Роман Вега («Зенит) во время матча

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Товарищеский матч по футболу.«Зенит» — «Сьон». Нума Лаванши («Сьон») и Роман Вега («Зенит) во время матча

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Сьон» — первая команда из Западной Европы, которая совершила визит в Петербург после того, как ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях. Из Европы с «Зенитом» за это время соглашалась играть «Црвена Звезда», также приезжал «Кайрат» из Казахстана, «Фенербахче» из Турции, «Тальерес» из Аргентины, другие. Ни одному из этих клубов не стоило таких трудов отправиться в Россию, как «Сьону». В Швейцарии и клуб, и его президента Кристиана Константина подвергли за это решение жесткой критике. И до последних дней визит красно-белой команды в Петербург был под вопросом. Но все решили совместные интересы «Зенита» и «Сьона». СМИ сообщали, что клуб из Петербурга заплатил сопернику за участие в матче 300 тыс. швейцарских франков. Константин называл эти сведения лживыми, а когда его просили уточнить сумму гонорара, которую «Сьон» получит за визит в город на Неве, отвечал, что финансовых секретов не разглашает.

В общем, в «Сьоне» нашли возможность разделить спорт и политику. Игроки швейцарской команды после матча так и говорили в интервью: политики, дескать, пусть занимаются политикой, а мы приехали сюда играть в футбол. Президент «Сьона» Константин вообще экстравагантная фигура. Он был во главе швейцарского клуба еще в конце 1990-х, когда жребий свел «Сьон» в 1/32 финала Кубка УЕФА с московским «Спартаком». Первая игра, прошедшая в Швейцарии, завершилась победой москвичей со счетом 1:1. Перед второй игрой Константин заявил, что высота ворот на московском стадионе меньше, чем требуется. Встреча все равно состоялась, завершилась 2:2, «Спартак» вышел в следующий раунд, но «Сьон» по требованию Константина написал жалобу в УЕФА насчет размера ворот — там изучили вопрос и назначили переигровку во избежание несправедливости. «Сьон» снова приехал в Москву (за счет принимающей стороны), чтобы проиграть уже со счетом 1:5. Так что в Россию этот клуб путешествовать любит. А скандал тогда прогремел на всю Европу.

В Петербурге делегацию «Сьона» встретили очень тепло, организовали для нее экскурсию по памятным местам, все игроки и сотрудники швейцарского клуба были очень довольны, хотя добираться на север России пришлось через Стамбул. Особенно порадовал факт такого гостеприимства 29-летнего российского игрока «Сьона» Антона Миранчука, выступающего за эту команду с прошлого года. «Зенит» и хотел пригласить на матч такой западный клуб, цвета которого защищает игрок из России. Миранчук вывел красно-белых на поле «Газпром Арены» с капитанской повязкой. И гол забил, пусть и не без помощи рикошета от партнера. Правда, к тому времени счет был уже 4:1 в пользу «Зенита». В первом тайме за петербургскую команду, игравшую в сильнейшем составе, отличились Максим Глушенков и Матео Кассьерра. Гости ответили одним голом.

После перерыва Сергей Семак поменял весь состав, выпустив на поле игроков, которые обычно получают не так много времени, а также молодых футболистов (остался в воротах только Евгений Латышонок). Среди них выделялся 17-летний нападающий Вадим Шилов. Он и гол красивый забил, убежав от защитников и отправив мяч левой ногой в дальний угол. И в еще одном голе принял участие, когда у «Зенита» отличился защитник Сергей Волков (еще один мяч — на счету Александра Ерохина). А главное, Шилов порадовал своей смелой и техничной игрой, скоростью, азартом — этих качеств давно не демонстрировал никто из молодых игроков «Зенита», когда их выпускали на поле.

Болельщики уже называют Шилова, игрока «молодежки» клуба, «новым Аршавиным»: у них похожие внешние данные и манера игры, в частности в том, что касается дриблинга. Но такие авансы Шилову надо еще оправдать. Сам Аршавин, курирующий молодежь в «Зените», будучи заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, говорит, что еще не видел в «Зените» такого же талантливого игрока, каким был он сам. Шилов «вторым Аршавиным» тоже не станет, так как все футболисты разные, но он может стать первым за долгие годы, кто проторит дорожку в основной состав и сумеет в нем закрепиться.

Сделать это чрезвычайно трудно, так как «Зенит» давно формирует состав дорогостоящими легионерами, в основном из Бразилии. Так проще выигрывать титулы, особенно когда есть средства приобретать таких игроков. Один из них, к слову, прибудет в Петербург на днях. Речь об атакующем полузащитнике, бывшем капитане клуба «Фламенго» Жерсоне. Он будет представлен публике 13 июля на «Газпром Арене», когда «Зенит» встретится в товарищеском матче с сербской «Войводиной» — об этом сообщил глава правления ФК «Зенит» и горячий сторонник привлечения в клуб иностранной рабочей силы Александр Медведев. Игрой с «Войводиной» сине-бело-голубые завершат подготовку к сезону, который начнется для них матчем с «Ростовом» на «Газпром Арене» 20 июля в первом туре чемпионата России.

Кирилл Легков