Главные новости за 29 декабря. Ростов-на-Дону и область.

В Ростове комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена. Спецрежим будет действовать с 17:00 30 декабря 2025 года до 12:00 12 января 2026 года. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин.

Две транспортные компании в Ростовской области отменили планы по остановке автобусных маршрутов и продолжат работу до марта 2026 года. Об этом сообщила глава регионального министерства транспорта Алена Беликова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился выделить 1 млрд руб. на грантовую поддержку региональных спортивных клубов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На время новогодних каникул изменяется режим работы подразделений МРЭО. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области.

С 1 января 2026 года на территории Ростовской области изменяется тариф на перевозку пассажиров в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

В Ростовской области для уборки снега с региональных дорог задействовали около 250 единиц спецтехники, которая работает на основных магистралях и примыкающих трассах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

Кабинеты неотложной помощи в Ростове-на-Дону переходят на усиленный режим работы. Дежурные врачи будут оказывать экстренную медицинскую помощь круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.