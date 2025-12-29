Ростовская область выделит миллиард рублей на спортивные клубы в 2026 году

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился выделить 1 млрд руб. на грантовую поддержку региональных спортивных клубов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По информации ведомства, финансирование поступит через выпуск народных облигаций в рамках установленного лимита займов. Средства направят на грантовую помощь командам для решения задач развития профессионального спорта.

Приоритет получат команды, у которых спортивный сезон завершается весной, чтобы обеспечить им уверенность в продолжении работы. Механизм будет запущен в январе 2026 года.

