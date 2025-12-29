Минтранс Ростовской области мобилизовал 250 машин на уборку снега

В Ростовской области для уборки снега с региональных дорог задействовали около 250 единиц спецтехники, которая работает на основных магистралях и примыкающих трассах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным ведомства, бригады очищают трассы от снега и обрабатывают покрытие специальной противогололедной смесью. Спецтехника продолжает дежурство, диспетчерская служба функционирует в обычном режиме.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру 112 или в диспетчерскую службу министерства транспорта Ростовской области 8 (863) 253-57-27»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Валентина Любашенко