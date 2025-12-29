Донские перевозчики продлили до марта работу на межмуниципальных маршрутах

Две транспортные компании в Ростовской области отменили планы по остановке автобусных маршрутов и продолжат работу до марта 2026 года. Об этом сообщила глава регионального министерства транспорта Алена Беликова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Беликовой, ООО «АТП ДОНСКОЕ» и ООО «НПП» первоначально намеревались прекратить движение по своим направлениям с начала января 2026 года. Однако после переговоров с ведомством компании пересмотрели решение.

«Это значит, что, как мы и обещали, транспортное сообщение не прервется, и перевозки будут осуществляться по графику»,— пояснила министр.

По информации главы минтранса, в ближайшее время региональные власти объявят конкурсные процедуры для привлечения новых транспортных компаний. Цель — обеспечить стабильные перевозки после марта 2026 года.

Валентина Любашенко