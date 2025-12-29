Власти Ростова ввели режим повышенной готовности на новогодние каникулы

В Ростове комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена. Спецрежим будет действовать с 17:00 30 декабря 2025 года до 12:00 12 января 2026 года. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Скрябина, мера направлена на обеспечение безопасности во время новогодних и рождественских празднований.

«Также спецрежим позволит службам оперативно реагировать на неблагоприятные и опасные метеорологические явления зимнего периода»,— заявил глава города.

Валентина Любашенко