Ростовские медучреждения перешли на усиленный режим работы

Кабинеты неотложной помощи в Ростове-на-Дону переходят на усиленный режим работы. Дежурные врачи будут оказывать экстренную медицинскую помощь круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в новогодние праздники продолжат функционировать травматологические пункты для взрослых и детей. Взрослое население сможет обратиться в пять учреждений: травмпункт городской больницы скорой медицинской помощи на ул. Бодрая, 35, больницы №4 на пр. Богатяновский Спуск, 27, больницы №20 на пр. Коммунистический, 39, поликлиники №1 на ул. Сержантова, 3, и центральной городской больницы им. Н.А. Семашко на пр. Ворошиловский, 105.

Детские травмпункты работают по районному принципу. В больнице №4 ежедневно с 9:00 до 20:00 принимают маленьких пациентов из Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов. Травмпункт больницы №20 обслуживает детей из Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов с 9:00 до 20:00, а в ночное время — с 20:00 до 9:00 — принимает юных жителей всех районов города.

«Министерство здравоохранения Ростовской области организовало горячую линию, которая функционирует ежедневно с 9:00 до 17:00 по номеру 7-928-120-39-49»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко