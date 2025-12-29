Госавтоинспекция Дона опубликовала график работы МРЭО в новогодние праздники

На время новогодних каникул изменяется режим работы подразделений МРЭО. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно расписанию, 30 декабря прием граждан будет вестись во всех РЭП с 08:00 до 18:00. 31 декабря, 1, 2, 6 и 7 января — выходные дни. 5 января подразделения будут работать с 08:00 до 18:00, 3 и 10 января — с 08:00 до 17:00, при этом в РЭП в Ростове-на-Дону по ул. 50 лет Ростсельмаша, 15 в эти дни выходной. 5 и 6 января прием будет вестись, наоборот, только в этом подразделении, 4 и 11 января с 08:00 до 17:00, а 5 января — с 08:00 до 18:00.

С 12 января подразделения МРЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области будут работать в обычном режиме.

Наталья Белоштейн