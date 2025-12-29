Роскадастр получил полномочия по регистрации недвижимости в Крыму

В России утверждена передача полномочий по регистрации прав на недвижимость в Крыму и Севастополе федеральной структуре — Роскадастру. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ завершает переходный период, действовавший в республике и Севастополе около десяти лет после вхождения регионов в состав России. До настоящего времени регистрацией прав на недвижимость занимались органы местного самоуправления, теперь на территории регионов будут применяться общероссийские правила.

Согласно новому закону, имущество и полномочия местных властей должны перейти в федеральную собственность не позднее 31 декабря 2025 года. В случае необходимости имущество будет внесено в Роскадастр в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Также предусмотрена передача в федеральную собственность кадастровых дел, реестров координат, пунктов геодезической основы и документов, связанных с учетом недвижимости и регистрацией прав, включая архивы, сформированные до вступления в силу конституционного закона о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Отдельно законом урегулирован вопрос кадров. Государственные регистраторы прав, прошедшие квалификационный экзамен и наделенные соответствующими полномочиями до 1 января 2026 года, освобождаются от повторной сдачи экзамена.

Закон вступил в силу немедленно.

Анна Гречко