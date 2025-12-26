Главные новости за 26 декабря. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область установит порядок взимания инфраструктурного сбора с застройщиков к первому кварталу 2026 года. Речь идет о компенсации в бюджет за нагрузку на социальную инфраструктуру вне строящихся жилых комплексов.

Торговый комплекс «Николаевский рынок» в Таганроге после продажи продолжит свою работу. Новый владелец планирует построить на его территории новые торговые павильоны, подключить энерго-, тепло- и водоснабжение и создать условия для приемки, хранения и продажи товаров. Об этом во время прямого эфира сообщила глава города Светлана Камбулова.

Правительство Ростовской области обновило состав резерва управленческих кадров. Во втором полугодии 2025 года на должности государственной и муниципальной службы в порядке должностного роста было назначено 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Ростова-на-Дону, региональная федерация профсоюзов и объединение работодателей города подписали трехстороннее соглашение на 2026-2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С сегодняшнего дня, 26 декабря, вечерняя электричка «Ростов — Таганрог» начнет останавливаться на станции Морская. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Капитальный ремонт Донской государственной публичной библиотеки отложили из-за необходимости корректировки проекта. Об этом сообщила министр культуры региона Анна Дмитриева.