В Таганроге сохранят Николаевский рынок после продажи частному лицу

Торговый комплекс «Николаевский рынок» в Таганроге после продажи продолжит свою работу. Новый владелец планирует построить на его территории новые торговые павильоны, подключить энерго-, тепло- и водоснабжение и создать условия для приемки, хранения и продажи товаров. Об этом во время прямого эфира сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Николаевский рынок» в Таганроге приобрел Виталий Кравчук за 57 млн руб. — вдвое дешевле первоначальной стоимости. Предприниматель выкупил полную долю в уставном капитале общества. Сделка состоялась после нескольких неудачных попыток реализации объекта по начальной цене в 114 млн руб.

Продажа муниципального имущества растянулась на длительный период. Рынок перешел в частные руки еще в 2012 году, однако городские власти сочли его менеджмент малоэффективным и вынесли на торги. Покупателя удалось найти только после 50% снижения стоимости.

Наталья Белоштейн