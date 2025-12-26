Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Электричка Ростов — Таганрог начала делать остановку на станции Морская

С сегодняшнего дня, 26 декабря, вечерняя электричка «Ростов — Таганрог» начнет останавливаться на станции Морская. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пригородный состав №6526, отправляющийся из Ростова в 21:14, будет прибывать на платформу Морская в 22:20. Время прибытия на конечную станцию Таганрог-2 остается прежним — 22:50.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Ростов-Таганрог стал третьим по популярности маршрутом на Северо-Кавказской железной дороге в 2025 году.

Константин Соловьев

