Минстрой Ростовской области разработает порядок сбора с девелоперов

Ростовская область установит порядок взимания инфраструктурного сбора с застройщиков к первому кварталу 2026 года. Речь идет о компенсации в бюджет за нагрузку на социальную инфраструктуру вне строящихся жилых комплексов. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» заявил глава регионального министерства строительства Сергей Куц.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, размер компенсации определят на основе количества мест в социальных объектах, которые потребуются жителям новых домов, и норматива стоимости одного места. «Порядок расчета мы сегодня разрабатываем и регламентируем в нем эту работу. Завершим в первом квартале 2026 года, подтвердим порядок и будем заниматься строительством жилых районов»,— уточнил министр.

Инфраструктурный сбор будет касаться исключительно девелоперов новых проектов. К возведению объектов по уже выданным разрешениям он применяться не будет.

Валентина Любашенко