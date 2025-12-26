В Ростове-на-Дону заключили соглашение о социальном партнерстве до 2028 года

Власти Ростова-на-Дону, региональная федерация профсоюзов и объединение работодателей города подписали трехстороннее соглашение на 2026-2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно документу, участники обязуются взять на себя обязательства в рамках полномочий, предусмотренные региональным трехсторонним соглашением Ростовской области. О его подписании ранее писал «Ъ-Ростов».

Документ предусматривает комплексное решение социальных и экономических задач, снижение напряженности в обществе, обеспечение трудоустройства и реализацию национальных проектов.

«Мы выстроили систему, где интересы работников, работодателей и власти не противостоят друг другу, а гармонично дополняют, создавая синергию для достижения общих целей», — приводят в сообщении пояснения директора департамента экономики города Дениса Полюбина.

В соглашении акцент сделан на поддержку наставников, которые передают опыт молодежи, расширении помощи семьям и соблюдении гарантий для участников спецоперации.

Документ вступит в силу 1 января 2026 года.

Константин Соловьев